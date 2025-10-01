Anzeige
Bundesliga

Borussia Dortmund: Bier und Bratwürste sorgen für Geldregen beim BVB

  • Aktualisiert: 05.10.2025
  • 18:08 Uhr
  • Oliver Jensen

Die Einnahmen am Bier- und Wurststand spülen bei Borussia Dortmund viel Geld in die Kassen. Lediglich im DFB-Pokal muss sich der BVB die Einnahmen teilen.

Bier und Bratwurst sind für viele Fußball-Fans ein fester Bestandteil des Stadion-Besuchs.

Dies lässt die Kassen bei den Bundesligisten ordentlich sprudeln. Ganz besonders bei Borussia Dortmund, die im Signal Iduna Park mit 81.365 Zuschauern die höchste Kapazität haben.

Borussia Dortmund: Geldregen dank Catering

Laut einem Bericht der "Sport Bild" kassiert der BVB in einer Bundesliga-Saison 18,2 Millionen Euro durch Bier und Bratwurst. Dies ergibt bei 17 Heimspielen eine Einnahme von über einer Millionen Euro pro Spiel.

Ähnliche Einnahmen werden in der Champions League erzielt.

Im DFB-Pokal hingegen müssen die Catering-Einnahmen genauso wie die Eintrittsgelder mit den gegnerischen Klubs geteilt werden.

Auch interessant: Hamburger SV: Bier-Revolution beim HSV im Volksparkstadion

