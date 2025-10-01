Hamburger SV: Bier-Revolution im Volksparkstadion - HSV-Fans zapfen bald selbst?

Der Hamburger SV plant ein neues Catering-Konzept. Vor allem die Bier-Liebhaber wären davon betroffen.

Warum lange in der Schlange stehen, wenn man sich das Bier selber zapfen könnte?

Der HSV plant laut einem Bericht der "Bild", die Catering-Bereiche im Volksparkstadion, darunter Kioske und VIP-Etagen, umfassend neu zu gestalten.

Im ersten Quartal 2026 wollen die HSV-Bosse entscheiden, mit welchem Caterer der Verein das Projekt angeht. Derzeit ist Aramark der Caterer im Volksparkstadion. Der Vertrag läuft noch bis Sommer 2027.

Für die Zukunftsplanung geht es um Investitionen von 15 bis 20 Millionen Euro, die sich der Klub mit seinem künftigen Partner teilen will.