Anzeige
Bundesliga

Borussia Dortmund: Bier und Bratwürste sorgen für Mega-Umsatz

  • Aktualisiert: 03.10.2025
  • 21:58 Uhr
  • Oliver Jensen

Die Einnahmen am Bier- und Wurststand spülen bei Borussia Dortmund viel Geld in die Kassen. Lediglich im DFB-Pokal muss sich der BVB die Einnahmen teilen.

Bier und Bratwurst sind für viele Fußball-Fans ein fester Bestandteil des Stadion-Besuchs.

Dies lässt die Kassen bei den Bundesligisten ordentlich sprudeln. Ganz besonders bei Borussia Dortmund, die im Signal Iduna Park mit 81.365 Zuschauern die höchste Kapazität haben.

Anzeige
Anzeige

Borussia Dortmund: Geldregen dank Catering

Laut einem Bericht der "Sport Bild" kassiert der BVB in einer Bundesliga-Saison 18,2 Millionen Euro durch Bier und Bratwurst. Dies ergibt bei 17 Heimspielen eine Einnahme von über einer Millionen Euro pro Spiel.

Ähnliche Einnahmen werden in der Champions League erzielt.

Im DFB-Pokal hingegen müssen die Catering-Einnahmen genauso wie die Eintrittsgelder mit den gegnerischen Klubs geteilt werden.

Auch interessant: Hamburger SV: Bier-Revolution beim HSV im Volksparkstadion

Anzeige
Mehr News und Videos
imago images 1064789761
News

Gladbach-Legende Pflipsen: "Für einen Klub wie Borussia tödlich"

  • 03.10.2025
  • 22:49 Uhr
El Mala
News

Toptalent El Mala schießt Köln zum Sieg und auf Platz 4

  • 03.10.2025
  • 22:28 Uhr
Bellingham HamannUpdate
News

Heftige Kritik an Bellingham: "Nicht mal ein halber Jude"

  • 03.10.2025
  • 22:04 Uhr
imago images 1066628870
News

Bayern-Dilemma: Upamecano fordert wohl Mega-Handgeld

  • 03.10.2025
  • 20:41 Uhr
Bram Geers Vincent KompanyUpdate
News

Kompany verliert wohl Vertrauten aus dem Trainerstab

  • 03.10.2025
  • 20:29 Uhr
Dreesen
News

Bayern-Boss deutlich: "Können uns jeden Transfer leisten"

  • 03.10.2025
  • 20:16 Uhr

Toppmöller mit Kampfansage an die Bayern: "Nicht zu viel Respekt haben"

  • Video
  • 02:29 Min
  • Ab 0
Borussia Dortmund v 1. FC Union Berlin - Bundesliga
News

Borussia Dortmund vs. RB Leipzig live: Bundesliga-Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

  • 03.10.2025
  • 16:51 Uhr
Polanski steht auch gegen Freiburg an der Seitenlinie
News

Trotz 4:6-Schlappe: Polanski spürt "viel Unterstützung"

  • 03.10.2025
  • 15:26 Uhr
Dritte Saison als Frankfurt-Coach: Dino Toppmöller
News

SGE als Underdogs: Toppmöller will "geilen Fight" gegen Bayern

  • 03.10.2025
  • 15:00 Uhr