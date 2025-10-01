Anzeige
Bundesliga

Borussia Dortmund: Bier und Bratwürste sorgen für Mega-Umsatz beim BVB

  • Aktualisiert: 04.10.2025
  • 11:36 Uhr
  • Oliver Jensen

Die Einnahmen am Bier- und Wurststand spülen bei Borussia Dortmund viel Geld in die Kassen. Lediglich im DFB-Pokal muss sich der BVB die Einnahmen teilen.

Bier und Bratwurst sind für viele Fußball-Fans ein fester Bestandteil des Stadion-Besuchs.

Dies lässt die Kassen bei den Bundesligisten ordentlich sprudeln. Ganz besonders bei Borussia Dortmund, die im Signal Iduna Park mit 81.365 Zuschauern die höchste Kapazität haben.

Anzeige
Anzeige

Borussia Dortmund: Geldregen dank Catering

Laut einem Bericht der "Sport Bild" kassiert der BVB in einer Bundesliga-Saison 18,2 Millionen Euro durch Bier und Bratwurst. Dies ergibt bei 17 Heimspielen eine Einnahme von über einer Millionen Euro pro Spiel.

Ähnliche Einnahmen werden in der Champions League erzielt.

Im DFB-Pokal hingegen müssen die Catering-Einnahmen genauso wie die Eintrittsgelder mit den gegnerischen Klubs geteilt werden.

Auch interessant: Hamburger SV: Bier-Revolution beim HSV im Volksparkstadion

Anzeige
Mehr News und Videos
Dreesen
News

Bayerns Boss-Ansage: "Können uns jeden leisten"

  • 04.10.2025
  • 11:47 Uhr
imago images 1064789761
News

Gladbach-Legende Pflipsen: "Für einen Klub wie Borussia tödlich"

  • 04.10.2025
  • 11:34 Uhr
Kaua Santos
News

Horror-Statistik der Nummer 1: Eintracht im Torwart-Dilemma

  • 04.10.2025
  • 10:15 Uhr
Borussia Dortmund v 1. FC Union Berlin - Bundesliga
News

Borussia Dortmund - RB Leipzig live: Bundesliga-Übertragung im TV, Livestream und Liveticker - die Aufstellungen

  • 04.10.2025
  • 09:23 Uhr
Hamburger SV v FC Kaiserslautern
News

Für Millionen-Summe: HSV plant große Bier-Revolution

  • 04.10.2025
  • 09:08 Uhr
Martin Stranzl
News

Gladbach drückt aufs Gaspedal: Ersetzt dieser Ex-Star Virkus?

  • 04.10.2025
  • 09:03 Uhr
imago images 1066628870
News

Bayern-Dilemma: Upamecano fordert wohl Mega-Handgeld

  • 04.10.2025
  • 09:02 Uhr
Dreesen vertritt klare Positionen zur Expansion
News

Dreesen hält "gar nichts" von Pflichtspielen im Ausland

  • 04.10.2025
  • 06:23 Uhr
Körbel spielt noch für die Traditionsmannschaft der SGE
News

Körbel hofft auf erneuten Eintracht-Coup gegen Bayern

  • 04.10.2025
  • 06:17 Uhr
Rolfes hat mit den jungen Talenten viel vor
News

Rolfes: "Fundament einer neuen Titelmannschaft gelegt"

  • 04.10.2025
  • 06:17 Uhr