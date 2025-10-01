Anzeige
Bundesliga

Hamburger SV: Bier-Revolution beim HSV im Volksparkstadion - große Investition geplant?

  • Aktualisiert: 04.10.2025
  • 09:08 Uhr
  • Oliver Jensen

Der Hamburger SV plant ein neues Catering-Konzept. Vor allem die Bier-Liebhaber wären davon betroffen.

Warum lange in der Schlange stehen, wenn man sich das Bier selber zapfen könnte?

Der HSV plant laut einem Bericht der "Bild", die Catering-Bereiche im Volksparkstadion, darunter Kioske und VIP-Etagen, umfassend neu zu gestalten.

Im ersten Quartal 2026 wollen die HSV-Bosse entscheiden, mit welchem Caterer der Verein das Projekt angeht. Derzeit ist Aramark der Caterer im Volksparkstadion. Der Vertrag läuft noch bis Sommer 2027.

Für die Zukunftsplanung geht es um Investitionen von 15 bis 20 Millionen Euro, die sich der Klub mit seinem künftigen Partner teilen will.

Anzeige
Anzeige

Hamburger SV denkt innovativ: Vorbestellungen per App

Ein Ziel soll darin bestehen, die Wartezeiten zu reduzieren und die Aufenthalts-Qualität zu erhöhen.

Der Aufsteiger plant dazu eine Revolution: Zuschauer sollen ihr Bier und andere Getränke selbst zapfen, Menüs bequem über eine App vorbestellen und Brezeln eigenständig aus dem Backautomaten holen können. Dadurch sollen die Wartezeiten deutlich kürzer ausfallen.

Was die Fans ebenfalls freuen dürfte: In den Gastro-Zonen sollen zahlreiche Bildschirme aufgehängt werden, damit sie beim Bierholen weiter live das Spiel verfolgen können.

In England und in Amsterdam werden solche Modelle bereits angewandt.

Anzeige
Mehr News und Videos
Kaua Santos
News

Horror-Statistik der Nummer 1: Eintracht im Torwart-Dilemma

  • 04.10.2025
  • 10:15 Uhr
Borussia Dortmund v 1. FC Union Berlin - Bundesliga
News

Borussia Dortmund - RB Leipzig live: Bundesliga-Übertragung im TV, Livestream und Liveticker - die Aufstellungen

  • 04.10.2025
  • 09:23 Uhr
Martin Stranzl
News

Gladbach drückt aufs Gaspedal: Ersetzt dieser Ex-Star Virkus?

  • 04.10.2025
  • 09:03 Uhr
imago images 1066628870
News

Bayern-Dilemma: Upamecano fordert wohl Mega-Handgeld

  • 04.10.2025
  • 09:02 Uhr
Dreesen
News

Bayern-Boss Dreesen mit deutlicher Transfer-Ansage

  • 04.10.2025
  • 08:19 Uhr
Dreesen vertritt klare Positionen zur Expansion
News

Dreesen hält "gar nichts" von Pflichtspielen im Ausland

  • 04.10.2025
  • 06:23 Uhr
Rolfes hat mit den jungen Talenten viel vor
News

Rolfes: "Fundament einer neuen Titelmannschaft gelegt"

  • 04.10.2025
  • 06:17 Uhr
Körbel spielt noch für die Traditionsmannschaft der SGE
News

Körbel hofft auf erneuten Eintracht-Coup gegen Bayern

  • 04.10.2025
  • 06:17 Uhr
Hat gut lachen: Kölns Torwart Marvin Schwäbe
News

Zeit für "Screenshots": El Mala und Schwäbe lassen FC jubeln

  • 04.10.2025
  • 06:16 Uhr
imago images 1064789761
News

Gladbach-Legende Pflipsen: "Für einen Klub wie Borussia tödlich"

  • 03.10.2025
  • 22:49 Uhr