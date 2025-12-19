Das Führungstor von Julian Brandt gegen Gladbach hätte womöglich gar nicht zählen dürfen. Dass der VAR den Treffer gar nicht checken konnte, macht ran-Experte Markus Babbel fassungslos.

Von Tobias Wiltschek

Das Tor zur 1:0-Führung von Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach durch Julian Brandt hätte womöglich gar nicht zählen dürfen.

Denn Serhou Guirassy hatte in der Entstehung des Treffers in der 10. Minute seinen Gegenspieler Philipp Sander umgerissen. Der VAR konnte diese Situation aber aus einem kuriosen Grund nicht im Nachhinein überprüfen. Denn die einzige Kameraeinstellung, die diese Szene einfing, durfte er nicht nutzen.