Das Führungstor von Julian Brandt gegen Gladbach hätte womöglich gar nicht zählen dürfen. Dass der VAR den Treffer gar nicht checken konnte, macht ran-Experte Markus Babbel fassungslos. Von Tobias Wiltschek Das Tor zur 1:0-Führung von Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach durch Julian Brandt hätte womöglich gar nicht zählen dürfen. Denn Serhou Guirassy hatte in der Entstehung des Treffers in der 10. Minute seinen Gegenspieler Philipp Sander umgerissen. Der VAR konnte diese Situation aber aus einem kuriosen Grund nicht im Nachhinein überprüfen. Denn die einzige Kameraeinstellung, die diese Szene einfing, durfte er nicht nutzen.

"Der VAR hat nicht eingegriffen, weil das keine offizielle DFL-Kamera war, sondern eine sogenannte abgesteckte Kamera von den Kollegen von Sky", erläuterte ran-Moderator Matthias Opdenhövel im Pausen-Gespräch mit Experte Markus Babbel.

Babbel sarkastisch: "Wir sind wieder in den 1970ern" "Wir sind wieder in den 1970ern", beurteilte Babbel diesen ungewöhnlichen Vorfall sarkastisch und legte nach: "Ein Irrsinn, also für mich ein totaler Irrsinn, dass das nicht entdeckt worden ist." Auch Gladbachs Coach Eugen Polanski verstand nicht, warum diese Szene nicht überprüft wurde. "Ich habe es am Spielfeldrand so wahrgenommen, dass Philipp auf einmal liegt", sagte er bei ran: "Für mich ist es ein klarer VAR-Einsatz. Ich bin nicht für den VAR, aber wenn wir ihn haben, muss er auch gerecht verteilt werden. Letzte Woche wird bei uns nach einem Eigentor geguckt, ob es irgendwo ein Foul ist. Dann wird der Schiedsrichter rausgeschickt, heute dann nicht. Also für mich ein ganz klares Foul."

