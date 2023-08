Borussia Dortmund vs. 1. FC Heidenheim live im TV, im Livestream und im Liveticker

In die Partie gegen den BVB geht Heidenheim natürlich als Außenseiter, könnte Dortmund das Leben mit einem engagierten Auftritt aber schwer machen.

Heidenheim wartet indes weiter auf den ersten Bundesliga-Sieg der Vereinsgeschichte. Am vergangenen Spieltag verspielte die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt eine 2:0-Führung gegen Hoffenheim und verlor die Partie noch mit 2:3.

Borussia Dortmund steht bereits am 3. Spieltag der Bundesliga-Saison unter Druck. Nach zwei eher schwächeren Auftritten gegen den 1. FC Köln (1:0) und den VfL Bochum (1:1), soll gegen Heidenheim endlich eine Leistungssteigerung her.

Am 3. Spieltag empfängt Borussia Dortmund den Aufsteiger aus Heidenheim. So seid ihr live im TV und Livestream dabei und könnt die Partie im Liveticker verfolgen.

Die Partie findet am Freitag, den 1. September, im Signal-Iduna-Park statt. Anpfiff des Spiels in Dortmund ist um 20:30 Uhr.

Borussia Dortmund vs. 1. FC Heidenheim live: Bundesliga im TV, Livestream, Liveticker - wann und wo wird gespielt?

Dortmund vs. Heidenheim: Läuft die Bundesliga-Partie im Free-TV und Pay-TV?

Einen Liveticker findet ihr wie gewohnt bei ran.de , auch in der ran-App könnt ihr das Spiel live verfolgen. Diese steht zum Download im Apple - und Android -Store zur Verfügung.

Heidenheim zu Gast in Dortmund: Wo gibt es einen Liveticker?

Borussia Dortmund gegen Heidenheim: Wo finde ich Highlights und einen Audiostream?

Highlights gibt’s im Anschluss an die Begegnung bei DAZN, in der Nacht von Sonntag auf Montag werden kurze Clips auch in der ZDF-Mediathek und bei der ARD-Sportschau hochgeladen. Zudem stellt die Sportschau einen Audiostream zur Verfügung.