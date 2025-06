Sammer weilt aktuell in Deutschland und ist nicht mit dem BVB in die USA zur FIFA Klub-WM geflogen.

Laut "Bild" soll an seiner Person jedoch gespart werden: Statt wie bisher ein Jahressalär von rund 600.000 Euro, soll Sammer nun nur noch die Hälfte, also 300.000 Euro, verdienen.

Genau dies habe er versucht - ohne großen Erfolg. "Am Ende muss ich aber sagen, es hat mir mehr geschadet, als dass es mir gutgetan hat", so der Sportler weiter.

So ist sich Brandt sicher, "dass wir in Deutschland von einem Führungsspieler ein ganz klares Bild haben. Er muss wie eine Eins im Wind stehen, muss kratzen, beißen, laut sein, breite Schultern habe, muss auch mal einen umwichsen."

So gestand der 29-Jährige, in der Findungsphase einen entscheidenden Fehler begangen zu haben. Demnach sei Brandt zu verkopft gewesen und habe Dinge zu persönlich genommen.

In der Vorsaison brach Dortmund die Özcan-Leihe nach Wolfsburg zwar zur Winterpause ab, allerdings kam er trotz personeller Engpässe in Dortmund im Frühjahr nur unregelmäßig zum Einsatz. Nun könnten sich die Wege endgültig trennen.

Einem Bericht der "Sport Bild" zufolge forderten die Dortmunder 65 Millionen Euro für den Flügelspieler, doch die "Blues" boten weniger an - so gab es eine Abfuhr!

Dortmund bestreitet sein erstes Spiel bei der Klub-WM am 17. Juni (18:00 Uhr MESZ live in SAT.1, auf Joyn und bei ran.de) gegen den brasilianischen Traditionsklub Fluminense aus Rio de Janeiro.

Wie der BVB am Dienstag, drei Tage vor dem Abflug, mitteilte, laboriere Can noch immer an Adduktorenproblemen, die nicht rechtzeitig abgeklungen seien. Özcan hatte sich im Kreis der türkischen Nationalmannschaft eine Außenbandverletzung zugezogen.

Borussia Dortmund muss bei der Klub-WM (ab 15. Juni live in SAT.1, auf ProSieben und im Livestream auf Joyn und ran.de) auf Emre Can und Salih Özcan verzichten.

+++ 10. Juni, 14:33 Uhr: Fix! BVB holt Bellingham-Bruder +++

"The name is Jobe" - so geben die Borussen den Transfer des Bruders von Jude Bellingham bekannt: Jobe wird ein Schwarz-Gelber! Das ist jetzt offiziell.