Der BVB hat die Qualifikation für die Champions League vor dem Saisonabschluss gegen Holstein Kiel in der eigenen Hand. Sport-Geschäftsführer Lars Ricken übt trotzdem Kritik an der Saison seiner Borussia.

Auch wenn Borussia Dortmund das Erreichen des Minimalziels Champions-League-Qualifikation am letzten Bundesliga-Spieltag in eigener Hand hat, will Sport-Geschäftsführer Lars Ricken nach der Saison eine knallharte Analyse vornehmen.

"Wir haben drei Trainer gebraucht, wir mussten im Winter Spieler nachverpflichten - dann kann nicht alles gut gewesen sein. Und es gab generell zu viel Unruhe im Verein", bilanzierte Ricken am Dienstagabend bei "19:09 – der schwarzgelbe Talk".

Einen radikalen Umbruch im Kader, der mit einem Sieg mit drei Toren Unterschied gegen Holstein Kiel am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) die Saison definitiv als Vierter abschließen würde, werde es allerdings nicht geben, betonte der 48-Jährige.

14 Spieler hätten im vergangenen Sommer den Klub verlassen, "das wird in diesem Sommer definitiv nicht passieren". Man wolle vielmehr "punktuell" nachbessern.