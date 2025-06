FIFA Klub-WM Achtelfinale: Flamengo vs. FC Bayern im Free-TV, im Joyn-Livestream - Ergebnis 2:4

So verfolgt ihr bei der FIFA Klub-WM 2025 das Achtelfinale zwischen Flamengo und dem FC Bayern München live im Free-TV in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Flamengo warf zwar nochmal alles nach vorne, konnte diesmal aber keinen Anschlusstreffer mehr erzielen. Dennoch können sich die Brasilianer mit erhobenen Hauptes aus diesem Turnier verabschieden, die auch den Bayern alles abverlangt haben. Der FCB belohnt sich für einen souveränen und professionellen Auftritt und zieht verdient in die nächste Runde ein. Für den Rekordmeister geht es im Viertelfinale in einem echten Kracher nun gegen die frischgebackenen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain.

Update, 29. Juni, 23:00 Uhr: FC Bayern führt zur Halbzeit

Der FC Bayern führt mit 3:1 zur Pause gegen Flamengo und befindet sich auf direktem Kurs in Richtung Viertelfinale. Die Bayern starteten eiskalt in diese Partie. Nach neun Minuten war der Rekordmeister mit 2:0 in Führung. Zunächst verlängerte Pulgar einen Eckball unfreiwillig per Kopf ins eigene Tor, dann verwertete Kane einen klasse Ballgewinn von Upamecano mit einem Distanzschuss zum 2:0. Danach schalteten die Bayern ein, zwei Gänge zurück und Flamengo kam besser ins Spiel. So erweckten sie auch wiedeer das Stadion. Mit dem Anschlusstreffer von Gerson nach einem wuchtigen Direktschuss waren die Anhänger wieder voll zur Stelle und die Brasilianer bauten eine unfassbare Stimmung auf. Allerdings verhielten sich die FCB-Akteure sehr gut, erstickten das Momentum durch Spielkontrolle und ließen nur wenig zu. Goretzka sorgte mit seinem überlegten Abschluss aus dem Rückraum für das 3:1 und stellte den alten Abstand wieder her. Kurz vorm Pausenpfiff wurde es spürbar ruppiger und Oliver musste einige Karten verteilen. Der zweite Durchgang verspricht Spannung.