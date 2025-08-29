Anzeige
Bundesliga

Borussia Dortmund: BVB lehnt offenbar Top-Angebot für Maximilian Beier ab

  • Aktualisiert: 29.08.2025
  • 19:33 Uhr
  • SID

Borussia Dortmund hat offenbar ein Angebot über bis zu 52 Millionen Euro für den viermaligen Nationalspieler Maximilian Beier abgelehnt.

Nach übereinstimmenden Medienberichten will der englische Premier-League-Klub Brentford den 22 Jahre alten Offensivspieler verpflichten. Der BVB wolle aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht verhandeln.

Wie unter anderem Sky und The Athletic berichten, soll Brentford inklusive Boni maximal 45 Millionen Pfund geboten haben, die garantierte Summe liegt demnach aber deutlich niedriger.

Ein verbessertes Angebot wird es laut den Berichten nicht geben. Beier war 2024 für 28,5 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zu den Westfalen gewechselt.

