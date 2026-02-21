Borussia Dortmund rettet bei RB Leipzig in der Nachspielzeit einen Punkt. Ein Stürmer und ein Defensivspieler fallen beim BVB stark ab. ran zeigt die Noten. Von Tobias Wiltschek Borussia Dortmund hat vor dem Topspiel der Bundesliga gegen den FC Bayern nur einen Teilerfolg verbuchen können. Bei RB Leipzig rettete der eingewechselte Fabio Silva dem BVB in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 2:2 einen Punkt. Zuvor hatte Christoph Baumgartner die Leipziger mit einem Doppelpack in Führung gebracht, ehe ein Eigentor von Romulo die Dortmunder wieder hoffen ließ. Damit haben die Dortmunder nach dem 23. Spieltag acht Punkte Rückstand auf die Münchner, die zuvor gegen Eintracht Frankfurt knapp gewannen. ran liefert die Noten und die Einzelkritik der Mannschaft von Trainer Niko Kovac.

Gregor Kobel Kann sich nach einer sehenswerten Aktion von Romulo erstmals halbwegs auszeichnen. Bei den beiden Gegentoren in der ersten Halbzeit kann er nicht viel machen. ran-Note: 3

Luca Reggiani Gibt nach der Champions League nun auch in der Bundesliga sein Startelf-Debüt. Schon mit den ersten Aktionen zeigt der 18-Jhrige, dass er über ein gutes Stellungsspiel verfügt. Bekommt aber mit zunehmendem Spielverlauf immer mehr Probleme mit seinem Gegenspieler Diomande. Hat nach 64 Minuten Feierabend. ran-Note: 4

Waldemar Anton Wirkt nicht annähernd so souverän wie noch zuvor gegen Mainz und Atalanta. Verliert vor dem 0:1 Torschütze Baumgartner aus den Augen und lässt sich später auch von Romulo zu leicht ausspielen. Der Abwehrchef hat seine Defensive nicht gut im Griff. ran-Note: 5

Ramy Bensebaini Macht seine Sache als linker Innenverteidiger größtenteils gut. Im Gegensatz zur anderen Seite ist Leipzig auf seiner weniger gefährlich. Handelt sich kurz vor der Pause eine Gelbe Karte ein. Kurz nach der Pause gewinnt er aber vor dem Eigentor von Romulo das entscheidende Kopfballduell. ran-Note: 3

Julian Ryerson Auf seiner rechten Seite gegen Raum und Diomande oft defensiv gefordert. Wird von Letzterem beim ersten Gegentor ordentlich ins Karussell geschickt und hat auch vor dem 0:2 das Nachsehen. Schaltet sich in der zweiten Hälfte häufiger in die Angriffe ein, weil er hinten von Reggiani mehr entlastet wird. ran-Note: 4

Jobe Bellingham Wechselt sich mit Sabitzer als Partner von Nmecha auf der Sechs ab. Läuft auch mal sehr offensiv an, kann dem BVB-Spiel aber kaum entscheidende Impulse verleihen. ran-Note: 4

Felix Nmecha Gewohnt aggressiv im Pressing und in der ersten Hälfte auch mit einer vorzeigbaren Offensivaktion. Insgesamt aber nicht so wirkungsvoll wie zuletzt. Wird nach einer guten Stunde für den offensiveren Chukwuemeka ausgewechselt. ran-Note: 4

Daniel Svensson Hat auf seiner linken Seite nicht so viel Defensivarbeit zu verrichten wie Ryerson auf rechts. Kann sich offensiv dennoch kaum in Szene setzen und bleibt unter seinen Möglichkeiten. ran-Note: 4

Marcel Sabitzer Rückt im Vergleich zum 2:0 gegen Atalanta Bergamo für Brandt in die Startelf. In der ersten Halbzeit offensiv bis auf einen gefährlichen Freistoß nicht sehr auffällig. Prüft nach der Pause unfreiwillig den eigenen Torwart und hat in der 76. Minute vorzeitig Feierabend. ran-Note: 4

Maximilian Beier Hat seine erste starke Szene mit einem Solo über den halben Platz, scheitert aber am RB-Keeper. In der Folgezeit aber kaum noch zu sehen, außer bei Fehlpässen. Muss später für Brandt seinen Platz räumen. ran-Note: 4

Serhou Guirassy Braucht über eine halbe Stunde, um zehn Ballkontakte aufweisen zu können. In der ersten Halbzeit komplett harmlos und ohne Bindung zum Spiel. Das wird auch nach der Pause nicht besser. Bei seiner Auswechslung in der 72. Minute stehen 23 Ballkontakte und null Abschlüsse zu Buche. Man muss es so hart sagen: Ein Totalausfall. ran-Note: 5

Yan Couto (ab 64.) Kommt für Reggiani ins Spiel, macht selbiges des BVB aber nicht unbedingt besser. ran-Note: 4

Carney Chukwuemeka (ab 64.) Soll als Ersatz für Nmecha die Offensive stärken. Wirkt teilweise etwas übermotiviert. Spielt bei einer guten Konterchance einen zu riskanten Pass auf Guirassy. ran-Note: 4

Julian Brandt (ab 64.) Ersetzt nach einer guten Stunde den glücklosen Beier. Mit seinem Zuckerpass auf den ebenfalls eingewechselten Adeyemi leitet er den späten Ausgleich ein. ran-Note: 3

Fabio Silva (ab 72.) Soll in der Schlussphase die Kohlen aus dem Feuer holen, die Guirassy hat anbrennen lassen. Sorgt noch einmal für frischen Wind in der Offensive und trifft zum viel umjubelten Ausgleich in der vierten Minute der Nachspielzeit. ran-Note: ohne Bewertung