Gregor Kobel Der Schweizer im BVB-Tor hat in Leipzig erwartungsgemäß einiges zu tun. Früh muss Gregor Kobel bei einem Simons-Freistoß seine volle Länge ausspielen und in weiterer Folge regelmäßig eingreifen. Bei beiden Gegentoren ist er hingegen chancenlos, zeigt sich nach seinem Bock zuletzt in Lille aber dennoch wieder von seiner besseren Seite. ran-Note: 3

Waldemar Anton Der gelernte Innenverteidiger darf erneut rechts in der Viererkette ran und ist in Leipzig gegen den überragenden Raum zu bedauern. Ein ums andere Mal zieht Raum mit Geschwindigkeit auf Anton zu und zumeist locker leicht an ihm vorbei. Weil auch Coach Kovac die Überforderung mitbekommt, schiebt er Anton im Spielverlauf auf die Linksverteidiger-Position und Ryerson nach rechts. ran-Note: 5

Emre Can Dortmunds Kapitän sieht schon früh in der Partie in Leipzig Gelb, nachdem ihn Openda tunnelt und einfach stehen lässt. Davon lässt sich der Routinier aber nicht beirren und spielt seinen Part in der Innenverteidigung einigermaßen solide. Toller Block in der 67. Minute bei einem Sesko-Schuss, der ansonsten wohl zum 3:0 ins Tor gegangen wäre. ran-Note: 3

Nico Schlotterbeck Der Nationalspieler hat gegen Lois Openda einen durchaus schwierigen Stand, vor allem in Sprintduellen kann er den Leipziger Stürmer oft nicht oder nur durch Fouls bremsen. So kommt er beim frühen Lattenkracher Opendas gar nicht in den Zweikampf mit seinem direkten Gegenspieler. ran-Note: 4

UEFA Geldrangliste: Champions-League-Teilnehmer erhalten Millionen-Prämien 1 / 37 © imago Die Geldrangliste der Champions League

36 Teams durften an der neu geschaffenen Champions League teilnehmen, die allen Klubs mehr Einnahmen versprochen hatte. Nun wurde bekannt, wer wie viel Geld in der Ligaphase verdient hat. ran hat die Übersicht. © Eibner Platz 36: SK Slovan Bratislava

Einnahmen: 21,872 Millionen Euro © GEPA pictures Platz 35: SK Sturm Graz

Einnahmen: 28,029 Millionen Euro © Bildbyran Platz 34: Sparta Prag

Einnahmen: 28,512 Millionen Euro © SOPA Images Platz 33: Girona FC

Einnahmen: 29,927 Millionen Euro © Manuel Stefan Platz 32: BSC Young Boys Bern

Einnahmen: 30,199 Millionen Euro © imago Platz 32: FK Roter Stern Belgrad

Einnahmen: 32,024 Millionen Euro © 2025 Getty Images Platz 30: FC Bologna

Einnahmen: 35,265 Millionen Euro © 2025 Getty Images Platz 29: Dinamo Zagreb

Einnahmen: 39,710 Millionen Euro © 2025 Getty Images Platz 28: Schachtar Donezk

Einnahmen: 41,305 Millionen Euro © Branislav Racko Platz 27: FC Red Bull Salzburg

Einnahmen: 42,545 Millionen Euro © 2024 Getty Images Platz 26: VfB Stuttgart

Einnahmen: 42,982 Millionen Euro © 2025 Getty Images Platz 25: Celtic Glasgow

Einnahmen: 46,224 Millionen Euro © Diogo Sautchuk Platz 24: Sporting Lissabon

Einnahmen: 48,984 Millionen Euro © Icon Sport Platz 23: Stade Brest

Einnahmen: 51.828 Millionen Euro © IMAGO/Martin Stein Platz 22: RB Leipzig

Einnahmen: 58.786 Millionen Euro © 2025 Gualter Fatia Platz 21: AS Monaco

Einnahmen: 59.769 Millionen Euro © 2025 Getty Images Platz 20: Club Brügge

Einnahmen: 60.868 Millionen Euro © 2025 Getty Images Platz 19: AC Mailand

Einnahmen: 61.372 Millionen Euro © ANP Platz 18: Feyenoord Rotterdam

Einnahmen: 64.814 Millionen Euro © ANP Platz 17: PSV Eindhoven

Einnahmen: 65.281 Millionen Euro © SOPA Images Platz 16: Juventus Turin

Einnahmen: 66.424 Millionen Euro © 2025 Getty Images Platz 15: Atalanta Bergamo

Einnahmen: 67.082 Millionen Euro © imago/GlobalImagens Platz 14: Benfica Lissabon

Einnahmen: 71.435 Millionen Euro © AFP/SID/ADRIAN DENNIS Platz 13: Manchester City

Einnahmen: 76.216 Millionen Euro © 2025 Getty Images Platz 12: LOSC Lille

Einnahmen: 78.717 Millionen Euro © Photo News Platz 11: Aston Villa

Einnahmen: 83.686 Millionen Euro © Alterphotos Platz 10: Atletico Madrid

Einnahmen: 84.919 Millionen Euro © AFP/SID/Pau BARRENA Platz 9: Bayer Leverkusen

Einnahmen: 87.106 Millionen Euro © 2025 Getty Images Platz 8: FC Liverpool

Einnahmen: 98.135 Millionen Euro © IMAGO/ZUMA Press Wire Platz 7: FC Barcelona

Einnahmen: 101.563 Millionen Euro © 2025 Getty Images Platz 6: Real Madrid

Einnahmen: 101.830 Millionen Euro © ANP Platz 5: FC Arsenal

Einnahmen: 101.999 Millionen Euro © IMAGO/HMB-Media/SID/IMAGO/Fernando Soares Platz 4: Borussia Dortmund

Einnahmen: 102.163 Millionen Euro © 2025 Getty Images Platz 3: Inter Mailand

Einnahmen: 103.127 Millionen Euro © PsnewZ Platz 2: Paris Saint-Germain

Einnahmen: 104.417 Millionen Euro © Kirchner-Media Platz 1: FC Bayern München

Einnahmen: 105.866 Millionen Euro

Julian Ryerson Wie in Lille, so spielt der Norweger auch in Leipzig als Linksverteidiger. Auf seiner Seite macht er defensiv eine ordentliche Figur, muss aber Mitte der ersten Halbzeit zurück nach rechts, weil dort Anton von Raum komplett auseinandergenommen wird. Doch auch Julian Ryerson kann den Flow bei Raum nicht wirklich bremsen, höchstens etwas cleverer eindämmen als Anton. ran-Note: 4

Marcel Sabitzer Gegen seinen Ex-Klub ist der Österreicher in den ersten Minuten sehr offensiv und auffällig mit einigen Steckpässen. Danach muss er sich aber sehr viel der Arbeit gegen den Ball widmen. Nach einer halben Stunde rettet Marcel Sabitzer im Strafraum in höchster Not gegen Baumgartner, verletzt sich dabei aber und kann nicht weiterspielen. ran-Note: 3

Pascal Groß Der eigentliche Mittelfeldstratege findet nicht wirklich ins Spiel in Leipzig, kann dem Spiel der Gäste kaum einmal Ordnung verleihen. Eines der schwächeren Spiele von Pascal Groß in den zurückliegenden Wochen im BVB-Trikot. Besonders bitter: In der 76. Minute hat er den Anschlusstreffer auf dem Fuß, zielt aber aus etwa sieben Metern zu hoch. ran-Note: 4

Karim Adeyemi Der Nationalmannschafts-Rückkehrer zeigt sich in Leipzig erneut auffällig und als belebendes Element in der BVB-Offensive. Kurz vor der Pause hat er die erste gute Abschlussaktion, scheitert an Gulacsi. Nach Wiederbeginn kommt Dortmund dann zu zahlreichen Möglichkeiten beim Stand von 0:2 aus BVB-Sicht und dabei hat Karim Adeyemi in der 64. Minute richtig Pech. Bei einem Distanzschusskracher bekommt Gulacsi noch die Fingerspitzen dran und wehrt das Leder an die Latte ab. Etwas überraschend muss Adeyemi schon gut 20 Minuten vor dem Ende runter. ran-Note: 3

Bundesliga-Transfergerüchte: FC Bayern München wohl an Nico Williams interessiert 1 / 16 © 2025 Getty Images Nico Williams (Athletic Bilbao)

Bereits nach der Europameisterschaft 2024 hatte der FC Bayern München offenbar an Nico Williams gebaggert. Nun soll der Flügelspieler wieder im Fokus des Rekordmeisters sein. Das berichtet die "BILD". Demnach müsste der FCB jedoch vorher Verkäufe tätigen, zumal auf seiner Position mit Serge Gnabry, Leroy Sane, Kingsley Coman sowie Michael Olise ein Überangebot bestehen würde. Williams' Vertrag in Bilbao läuft noch bis 2027, angeblich soll eine Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro verankert sein. © Jan Huebner Derry Scherhant (Hertha BSC) Berichten der "Bild" zur Folge droht der Hertha der Verlust von Eigengewächs Derry Scherhant. Der Flügelstürmer soll eine Aufstiegsklausel von unter zwei Millionen Euro besitzen. Ein Sommerabgang wäre ein schwerer Schlag: Das 22-jährige Toptalent konnte in der Saison bereits neun Scorer beisteuern. © Pakusch Viktor Boniface (Bayer 04 Leverkusen) Plant Bayer Leverkusen ohne Viktor Boniface? Bereits im Winter stand der Stürmer kurz vor einem Abgang nach Saudi-Arabien, blieb jedoch in Leverkusen. Im Sommer soll laut "Bild" nun wirklich die Trennung erfolgen, wohl auch aufgrund von Disziplinlosigkeiten des 24-Jährigen. Das Preisschild für den Nigerianer liegt laut Bericht bei mindestens 50 Millionen. © HMB-Media Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt)

Folgt Hugo Ekitike seinem Ex-Mitspieler Omar Marmoush auf die britische Insel? Wie aus einem Bericht von "Sky Switzerland" hervorgeht, haben zwei Premier-League-Klubs ihre Fühler nach dem französischen Stürmer Eintracht Frankfurts ausgestreckt. Demnach sollen Newcastle United und Arsenal am 22-Jährigen interessiert sein, der am Main noch Vertrag bis 2029 hat. © DeFodi Images Lukas Kwasniok (SC Paderborn)

Seit 2021 arbeitet Lukas Kwasniok mit dem SC Paderborn daran, in die Bundesliga aufzusteigen. Womöglich schafft es der 43-Jährige auch auf einem anderen Weg ins Oberhaus. Wie "Sky" berichtet, steht der Coach auf der Liste des VfB Stuttgart, sollte Sebastian Hoeneß die Schwaben im Sommer verlassen. Allerdings wäre eine Ablöse fällig, denn Kwasniok steht noch bis 2026 in Ostwestfalen unter Vertrag. In dem Bericht findet sich auch ein zweiter Name ... © Naushad Matthias Jaissle (Al-Ahli)

... und auch der hat bisang als Coach noch keinerlei Bundesliga-Erfahrung vorzuweisen. Es handelt sich um Matthias Jaissle, der als Jugendspieler zwar eine VfB-Vergangenheit hat, im Herrenbereich bislang aber nur im Ausland trainierte. Mit RB Salzburg gewann der frühere Hoffenheimer zwei Meisterschaften und einmal den ÖFB-Pokal. Seit Juli 2023 trainiert er bei Al-Ahli in Saudi-Arabien, wo er noch bis 2026 Vertrag hat. Dort arbeitet Jaissle unter anderem mit Roberto Firmino und Riyad Mahrez. © IMAGO/Rebeca Schumacker Neymar (FC Santos)

Obwohl Neymar gerade erst zu Jugendklub Santos zurückgekehrt ist, wird im Hintergrund wohl schon an einem Europa-Comeback des brasilianischen Superstars gearbeitet. Laut der spanischen Zeitung "Sport" soll Berater Pini Zahavi seinen Klienten nicht nur bei dessen Ex-Klub FC Barcelona angeboten haben, sondern auch dem FC Bayern. Allerdings dürfte sich Zahavi sowohl ... © 2025 Getty Images Neymar (FC Santos)

... bei den Katalanen als auch an der Säbener Straße eine Absage geholt haben. "Ich glaube nicht, dass es der richtige Moment für Barcelona ist, über Neymar nachzudenken", nahmen die Katalanen in Person von Sportdirektor Deco zuletzt öffentlich schon Abstand von einer Verpflichtung des 33-Jährigen. In München dürfte es ähnlich sein, Neymar ist zu teuer, außerdem passt er altersbedingt nicht in den Verjüngungs-Plan auf den offensiven Außenbahnen. © 2025 Getty Images Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Was macht Florian Wirtz? Wie der Leverkusener seine Zukunft angeht, ist noch offen. Klar ist aber laut der "Sport Bild", dass Manchester City wohl ernst macht. Denn der sportlich strauchelnde Premier-League-Klub um Trainer Pep Guardiola soll Giovanni Branchini als Unterhändler eingesetzt haben, um den Transfer auf die Insel zu realisieren. © 2025 Getty Images Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Branchini soll Wirtz und dessen Familie von einem Wechsel zu den Citizens überzeugen. Brisant dabei: Branchini, der immer wieder bei großen Transfers mitmischt und auch mit den Bayern seit 1992 regelmäßig zusammenarbeitet, ist mit Karl-Heinz-Rummenigge befreundet. Auch die Bayern wollen Wirtz, der bei Bayer noch einen Vertrag bis 2027 hat, verpflichten. © 2025 Getty Images Muhammed Damar (1899 Hoffenheim/SV Elversberg)

Der VfB Stuttgart bereitet sich wohl auf einen möglichen Abgang von Enzo Millot vor. Laut "Bild" sollen die Schwaben Muhammed Damar als eventuellen Nachfolger im Blick haben. Der 20-Jährige ist derzeit von der TSG Hoffenheim in die 2. Bundesliga zu Überraschungsteam SV Elversberg verliehen und überzeugt bei den Saarländern. Allerdings soll Damar nicht nur beim VfB Thema sein, auch Borussia Mönchengladbach, der VfL Wolfsburg und Union Berlin haben den deutschen U21-Nationalspieler demnach auf dem Zettel. © Jan Huebner Anton Stach (TSG Hoffenheim)

In dieser Saison kämpft Anton Stach mit der TSG Hoffenheim gegen den Abstieg, ab Spätsommer könnte er womöglich in der Champions League spielen. Wie die "Bild" berichtet, soll der Mittelfeldspieler das Interesse von Eintracht Frankfurt wecken. Den Hessen gefalle neben seiner Körpergröße von 1,94 Metern auch sein gutes Spielverständnis und vor allem sein starkes Passspiel. Sein Vertrag läuft 2027 aus, als Ablöse werden dem Artikel zufolge wohl mehr als zwölf Millionen Euro fällig. © Steinsiek.ch Ritsu Doan (SC Freiburg)

Auf der Suche nach einem neuen Rechtsaußen könnte Eintracht Frankfurt offenbar im Breisgau fündig werden. Laut Informationen der "Sport Bild" steht Ritsu Doan (rechts) vom SC Freiburg auf der Liste der SGE. Der 26-jährige Japaner hat einen Marktwert von 22 Millionen Euro. Neben Doan sollen auch Dilane Bakwa (RC Straßbourg) und Nicolas Kühn (Celtic Glasgow) Kandidaten sein. © Eibner Mohamed Amoura (VfL Wolfsburg)

Holt Eintracht Frankfurt den Nachfolger von Omar Marmoush von einem Konkurrenten? Wie "Sky" berichtet, haben die Verantwortlichen der SGE den Mittelstürmer Mohamed Amoura als perfekten Marmoush-Ersatz auserkoren. Aktuell steht der Algerier in Diensten des VfL Wolfsburg, ist aber nur von Union St. Gilloise ausgeliehen. Der VfL hat eine Kaufoption. Amoura kommt in dieser Saison auf je neun Treffer und Vorlagen. © 2024 Getty Images Guillaume Restes (FC Toulouse)

Der FC Bayern beschäftigt sich trotz der Verpflichtung von Jonas Urbig offenbar mit einem weiteren Torwarttalent. Wie die "Bild" berichtet, beobachtet der Rekordmeister aktuell Guillaume Restes vom FC Toulouse. Der 19-Jährige ist Stammkeeper des Ligue-1-Klubs, mit Bayerns Michael Olise gewann er im Vorjahr Olympia-Silber in Paris. Mit Toulouse triumphierte er 2023 im französischen Pokal. © Sven Simon Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Innenverteidiger Jonathan Tah hat angeblich einen neuen Verein. Wie die spanische "El Mundo Deportivo" schreibt, hat sich der Nationalspieler für einen Wechsel zum FC Barcelona entschieden. Der Vertrag von Tah läuft im Sommer aus, ein Wechsel zu Barca wäre demnach ablösefrei möglich. Fix ist der Wechsel noch nicht, vor allem muss Barcelona vorher Spieler loswerden, um den Nationalspieler überhaupt registrieren zu können.

Julian Brandt Einmal mehr eine Chance vertan! Der Zehner des BVB schafft es einfach nicht, mal mehrere Spiele hintereinander eine einigermaßen tragende Rolle im Dortmunder Spiel zu übernehmen. In Leipzig fällt Julian Brandt lange gar nicht auf, nach kurzen Highlights tauch er dann gleich wieder ab. ran-Note: 5

Maximilian Beier Der Torschütze vom Lille-Spiel braucht lange, um ins Spiel zu finden, denn in der ersten Halbzeit ist vor allem Leipzig am Drücker. Nach dem Seitenwechsel zeigt Maximilian Beier dann einige Male seine Torgefahr, allerdings auch, dass er im Zweifel oft mal die ein oder andere Chance zu viel braucht, um zu treffen. Zwischen der 50. und 54. Minute hat das Talent gleich drei Möglichkeiten, lässt alle liegen. ran-Note: 4

Serhou Guirassy Ähnlich wie Beier, so muss auch Dortmunds Mittelstürmer zunächst etwas warten, bis er regelmäßig zu Abschlussaktionen kommt. Das ist in Leipzig erst im zweiten Durchgang beim Stand von 0:2 aus BVB-Sicht der Fall. Dann aber gelingt es auch Serhou Guirassy trotz bester Chancen nicht, die Borussia mit einem Tor zurück ins Spiel zu bringen. Nach einer Stunde hat er eine nahezu hundertprozentige Chance, doch er scheitert an Gulacsi. ran-Note: 4

Ramy Bensebaini Der algerische Nationalspieler kommt nach etwa einer halben Stunde für den verletzten Sabitzer ins Spiel und geht auf seine angestammte Linksverteidiger-Position. Nach vorne kann Ramy Bensebaini anschließend nicht den Druck entfachen, den man von ihm ansonsten durchaus kennt, das hat aber auch damit zu tun, dass er gegen Ridle Baku viel nach hinten mitarbeiten muss. ran-Note: 3

U21-Nationalmannschaft: Der deutsche Kader für die Spiele gegen die Slowakei und Spanien 1 / 24 © Beautiful Sports Der Kader der deutschen U21 im Überblick

Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist in der kommenden Länderspielpause gegen die Slowakei (am 21. März, 17:30 Uhr live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App) und Spanien (am 25. März, 19:50 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) gefordert. ran zeigt den Kader von Trainer Antonio Di Salvo. © 2023 Getty Images Tor: Jonas Urbig

Alter: 21

Verein: FC Bayern München

U21-Länderspiele: 8 © Revierfoto Tor: Noah Atubolu

Alter: 22

Verein: SC Freiburg

U21-Länderspiele: 15 © Zink Tor: Tjark Ernst

Alter: 21

Verein: Hertha BSC

U21-Länderspiele: 1 © 2024 Getty Images Abwehr: Nnamdi Collins

Alter: 21

Verein: Eintracht Frankfurt

U21-Länderspiele: 2 © Eibner Abwehr: Nathaniel Brown

Alter: 21

Verein: Eintracht Frankfurt

U21-Länderspiele: 7 © Sven Simon Abwehr: Bright Arrey-Mbi

Alter: 21

Verein: SC Braga

U21-Länderspiele: 9 © ActionPictures Abwehr: Max Rosenfelder

Alter: 22

Verein: SC Freiburg

U21-Länderspiele: 5 © 2024 Getty Images Abwehr: Lukas Ullrich

Alter: 20

Verein: Borussia Mönchengladbach

U21-Länderspiele: 0 © Eibner Abwehr: Tim Oermann

Alter: 21

Verein: VfL Bochum

U21-Länderspiele: 3 © 2023 Getty Images Abwehr: Jamil Siebert

Alter: 22

Verein: Fortuna Düsseldorf

U21-Länderspiele: 4 © 2024 Getty Images Abwehr: Joshua Quarshie

Alter: 20

Verein: SpVgg Greuther Fürth

U21-Länderspiele: 0 © Jan Huebner Mittelfeld: Eric Martel

Alter: 22

Verein: 1. FC Köln

U21-Länderspiele: 22 © Jan Huebner Mittelfeld: Ansgar Knauff

Alter: 23

Verein: Eintracht Frankfurt

U21-Länderspiele: 22 © 2023 Getty Images Mittelfeld: Jens Castrop

Alter: 21

Verein: 1. FC Nürnberg

U21-Länderspiele: 3 © Sven Simon Mittelfeld: Jan Thielmann

Alter: 22

Verein: 1. FC Köln

U21-Länderspiele: 17 © 2023 Getty Images Mittelfeld: Caspar Jander

Alter: 21

Verein: 1. FC Nürnberg

U21-Länderspiele: 0 © Sven Simon Mittelfeld: Brajan Gruda

Alter: 20

Verein: Brighton & Hove Albion

U21-Länderspiele: 10 © Jan Huebner Mittelfeld: Rocco Reitz

Alter: 22

Verein: Borussia Mönchengladbach

U21-Länderspiele: 10 © Eibner Mittelfeld: Paul Wanner

Alter: 19

Verein: 1. FC Heidenheim

U21-Länderspiele: 3 © 2023 Getty Images Mittelfeld: Paul Nebel

Alter: 22

Verein: FSV Mainz 05

U21-Länderspiele: 6 © ActionPictures Angriff: Nicolo Tresoldi

Alter: 20

Verein: Hannover 96

U21-Länderspiele: 9 © Sven Simon Angriff: Nick Woltemade

Alter: 23

Verein: VfB Stuttgart

U21-Länderspiele: 11 © 2024 Getty Images Angriff: Nelson Weiper

Alter: 19

Verein: FSV Mainz 05

U21-Länderspiele: 3

Jamie Gittens Kommt in der 72. Minute für Adeyemi ins Spiel. ran-Note: ohne Bewertung