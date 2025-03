Wegen Meckerns kassierte Jamal Musiala beim 1:1 des FC Bayern bei Union Berlin die gelbe Karte. Jetzt zeigt er, warum er sich so aufregte.

Jamal Musiala ist in der Regel kaum zu stoppen. Das bekommt der 22-Jährige Spiel für Spiel am eigenen Leib zu spüren. Wie sehr an ihm gezerrt wird, zeigte der Bayern-Star nach dem 1:1 bei Union Berlin. In seinen Instagram-Stories postete er sein völlig zerrissenes Trikot.