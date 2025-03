Rund um den BVB macht sich mal wieder die Trainerfrage breit. Dabei ist das nur ein oberflächliches Problem. Die Konsequenzen müssen tiefer gehen. Ein Kommentar.

Von Andreas Reiners

Und da sind wir wieder beim Trainer. Oder immer noch? Beim BVB verschwimmen die Dauer-Diskussionen inzwischen zu einem endlosen Einheitsbrei voller Durchhalteparolen und Floskeln.

Dabei ist es sogar komplett egal, ob Niko Kovac als Coach - wie aktuell kolportiert wird - eine Klausel in seinem bis 2026 laufenden Vertrag hat für eine vorzeitige Trennung oder nicht.

Und ob diese dann gezogen werden sollte. Hätte, wäre, wenn...

Fakt ist aber: Kovac hat diese so überaus seltsame und maximal widersprüchliche Mannschaft in den vergangenen Wochen dieser so enttäuschenden Bundesliga-Saison auch nicht auf Kurs gebracht.