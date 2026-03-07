Borussia Dortmund: BVB-Trennung kann für Julian Brandt befreiend sein - ein Kommentar

Julian Brandt und der BVB gehen getrennte Wege. Für den Mittelfeldmann kann das eine große Chance sein. Ein Kommentar.

Von Andreas Reiners

Lothar Matthäus brachte es auf den Punkt.

"Ein Spieler, der mit seinen Möglichkeiten vielleicht nicht alles herausgeholt hat, aber trotzdem häufig den Unterschied gemacht hat", sagte der Rekord-Nationalspieler nach dem 2:1 des BVB beim 1. FC Köln.

Und meinte damit Julian Brandt.

Der Offensivspieler und Borussia Dortmund werden sich am Saisonende trennen, wie Sportvorstand Lars Ricken erklärte. "Er hat sieben Jahre bei uns gespielt, wurde auch immer mal kritisch gesehen. Heute hat er auch wieder eine Torvorlage gemacht", sagte Ricken. Licht und Schatten lagen bei Brandt stets eng beieinander, das Köln-Spiel war eine Art Spiegelbild: Brandt (ran-Note: 3) war lange nicht zu sehen, bereitetete dann aber das 2:0 vor.

Komplett überraschend ist die Entscheidung daher nicht, es ist aber vielmehr ein richtiger und wichtiger Schritt für Brandt, der im Mai 30 Jahre alt wird.

Dann hat er sieben Jahre Dortmund hinter sich gebracht. Eine Zeit, in der man Spuren hinterlassen, zu einer Vereins-Legende werden kann.

Der Nationalspieler wird in der Retrospektive wahrscheinlich als schlampiges Genie durchgehen. Als einer, dem bei allem Talent dann doch das gewisse Etwas fehlte, um eine Mannschaft und einen Verein nachhaltig zu prägen. Ein sehr guter Bundesliga-Spieler.

Nicht weniger, aber auch nicht mehr.