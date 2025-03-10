Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund. Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB.

Ein Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 16. Dezember, 16:45 Uhr: Real-Juwel Valdepenas wohl weiter im BVB-Fokus +++ Wie "ESPN" berichtet, soll Borussia Dortmund weiterhin Interesse an Real-Talent Victor Valdepenas haben. Schon im Mai 2025 galt der BVB, ebenso wie Leverkusen, als möglicher Abnehmer für den 19-Jährigen. Damals kam der Wechsel des Linksfußes aber nicht zustande und auch aktuell plant der Defensivspieler, der sowohl im Zentrum als auch links verteidigen kann, dem Bericht nach wohl seine Zukunft weiterhin bei den Madrilenen. Zuletzt bescherte ihm Coach Xabi Alonso das Profidebüt beim 2:1-Sieg gegen Alaves, er stand in dieser Begegnung sogar direkt in der Startelf der "Königlichen". Valdepenas' Vertrag bei Real läuft noch bis zum Sommer 2029.

+++ 15. Dezember, 22:42 Uhr: Sammer mit Schlotterbeck-Rat an BVB-Bosse +++ Geht er oder bleibt er? Die Zukunft von Nico Schlotterbeck ist eines der großen Themen bei Borussia Dortmund. Während der BVB den noch bis 2027 laufenden Vertrag des Abwehrspielers gerne verlängern würde, wird der Nationalspieler mit dem FC Bayern München, Real Madrid oder dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Nun hat sich Matthias Sammer zu der Personalie zu Wort gemeldet. "Bei Nico Schlotterbeck muss man ein Gefühl dafür entwickeln, wie weit man im Gespräch ist. Dementsprechend kann es sein, dass ich mir da auch ein bisschen mehr Zeit lassen würde. Ich war in ähnlichen Positionen, aber nie der Manager-Typ", sagte Sammer bei "Sky". Er habe es immer sportlich gesehen, erklärte der Europameister von 1996, der als Berater für den BVB tätig ist. "Deswegen habe ich dem Verein auch in der Vergangenheit schon oft geantwortet: Ich weiß, dass ihr harmoniebedürftig seid und ihm noch Zeit geben wollt. Das könnt ihr tun, ich würde das aber nicht. Ich würde manchmal Deadlines setzen“, erklärte der 58-Jährige.

+++ 13. Dezember, 22:30 Uhr: Duranville und Campbell für Freiburg-Spiel aus dem Kader verbannt +++ Borussia Dortmund verzichtet für das Bundesliga-Auswärtsspiel beim SC Freiburg am Sonntag (15:30 Uhr im Liveticker) auf die beiden Youngster Julien Duranville und Cole Campbell. Die beiden 19-Jährigen sollen laut "kicker" in den vergangenen Tagen und Wochen vermehrt mit Disziplinlosigkeiten und schlechten Trainingsleistungen aufgefallen sein. Der Belgier Duranville sei demnach beim Abschlusstraining am Samstag zu spät erschienen und habe sich zuvor im Training lustlos präsentiert. Auch Campbell habe sich in den Trainings auffällig hängen gelassen, statt Eigenwerbung zu betreiben. Die Verbannung der beiden Jungprofis ist auch deshalb ein Fingerzeig, weil in Waldemar Anton, Aaron Anselmino, Julian Brandt und Marcel Sabitzer gleich vier Spieler in Freiburg verletzt ausfallen. Sowohl Duranville als auch Campbell spielten bislang in dieser Saison quasi keine Rolle, was auch mit dem System von Trainer Niko Kovac zu tun hat. Die beiden Spieler fühlen sich auf den Außenpositionen am wohlsten, diese gibt es in der taktischen Ausrichtung des Kroaten so aber nicht. Bei beiden Spielern, so berichtet der "kicker", stünden die Anzeichen auf Trennung im Winter. Campbell, der die US- sowie die isländische Staatsbürgerschaft besitzt, war 2022 in die Jugend des BVB gewechselt. Duranville stieß ein halbes Jahr später zum Verein.

+++ 13. Dezember, 09:05 Uhr: Konkrete Zahlen für Schlotterbeck-Paket +++ Bleibt Nico Schlotterbeck beim BVB? Oder geht der Innenverteidiger im Sommer? 2027 endet der Vertrag des 26-Jährigen bei den Schwarz-Gelben. Kann man sich nicht auf eine längere Zusammenarbeit verständigen, dürfte er wohl nach der laufenden Saison den Klub verlassen, damit die Dortmunder Einnahmen erzielen können. Laut "Bild" gibt es dafür auch bereits konkrete Zahlen. So heißt es, die Verantwortlichen würden für den deutschen Nationalspieler rund 50 Millionen Euro verlangen. Sollte er zum FC Bayern wechseln, würde er wohl mindestens 15 Millionen Euro brutto pro Jahr verdienen, der BVB bietet demnach aktuell 14 Millionen. Über fünf Jahre würde dies ein Gesamtpaket von 125 Millionen ergeben.

+++ 12. Dezember, 18:59 Uhr: BVB wohl ohne Anselmino und Anton gegen Freiburg +++ BVB-Coach Niko Kovac wird beim Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen Freiburg (15:30 Uhr im Liveticker) seine Defensive wohl umbauen müssen. Laut "Ruhr Nachrichten" fallen mit Waldemar Anton und Aaron Anselmino zwei Abwehrspieler der Dortmunder aus. Beide Dortmunder Profis soll sich Oberschenkelverletzungen zugezogen haben und müssen daher gegen den Sport-Club zuschauen. Ein möglicher Einsatz von Marcel Sabitzer soll sich erst am Samstag beim Abschlusstraining der Dortmunder entscheiden. Der Österreicher fehlte schon unter der Woche in der Champions League gegen Bodö/Glimt.

+++ 12. Dezember, 07:21 Uhr: Arsenal beobachtet angeblich BVB-Leihgabe +++ Wie "RTL" berichtet, soll der FC Arsenal großes Interesse an BVB-Keeper Diant Ramaj zeigen. Der Schlussmann, der vor der Saison zu Borussia Dortmund gewechselt war, spielt aktuell auf Leihbasis beim 1. FC Heidenheim. Demnach sollen Scouts den ehemaligen Keeper von Eintracht Frankfurt bereits mehrfach beobachtet haben und als mögliche Nummer zwei hinter David Raya sehen. Konkrete Gespräche soll es jedoch noch nicht gegeben haben. Ramaj hat beim BVB einen Vertrag bis 2029.

+++ 11. Dezember, 07:36 Uhr: Großes Interesse an Emre Can +++ Wie geht es weiter für Emre Can bei Borussia Dortmund? Wie die "Bild" berichtet, baggern gleich drei Klubs aus der Türkei um den Defensivmann des BVB. Demnach sollen mit Fenerbahce, Galatasaray und Besiktas die drei größten Klubs aus Istanbul Interesse an Can zeigen. Im Winter bereits wollen die drei Klubs wohl bereits Angebote machen. Nico Schlotterbeck ist zu Recht sauer auf Borussia Dortmund - Kommentar

Nico Schlotterbeck mit Wutrede gegen BVB-Stars

BVB vs. FK Bodö/Glimt: Dortmund-Noten zur Champions League Allerdings: Can will laut des Berichts auch in Zukunft weiter in Dortmund spielen. Auch Lars Ricken und Sebastian Kehl sollen großes Interesse an einer Verlängerung haben, Can sei wichtig für die Kabine und die Mannschaft.

+++ 05. Dezember, 07:09 Uhr: Auch Barcelona soll nun an Schlotterbeck interessiert sein +++ Es wird langsam eng in Sachen vorzeitiger Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund. Nur noch ein halbes Jahr haben beide Seiten Zeit, um ein neues Arbeitspapier zu unterschreiben, bevor der Abwehrspieler in sein letztes Vertragsjahr geht. Doch Schlotterbeck sendet zumindest öffentlich noch keine Signale dahingehend, dass er unbedingt in Dortmund bleiben will. Dafür wird nun ein neuer Interessent für den Nationalspieler ins Spiel gebracht. Wie die katalanische Zeitung "Sport" berichtet, verfolge der FC Barcelona sehr konkrete Pläne mit dem 26-Jährigen. Barcas Trumpf könnte Trainer Hansi Flick sein, bei dem Schlotterbeck im DFB-Team 2022 debütierte. Allerdings plagen den Verein nach wie vor horrende Finanzsorgen, die es ihm im Poker um den BVB-Star nicht einfacher machen. Die kolportierte Mindestforderung von 40 Millionen Euro dürfte Barca kaum stemmen können oder wollen. Deswegen bleiben wohl Real Madrid und der FC Bayern Favoriten auf eine Verpflichtung des Innenverteidigers. Der FC Liverpool soll nach Informationen der "Sport Bild" hingegen nicht mehr interessiert sein. Beim BVB wiederum könne man sich auch vorstellen, Schlotterbeck 2027 ablösefrei gehen zu lassen - jedoch nur, wenn der Verein auch in der nächsten Saison auf die Einnahmen in der Champions League zurückgreifen könne.

