Premier League: FC Liverpool und Florian Wirtz - Kein Rot nach bösem Foul am DFB-Star: VAR verteidigt sich
- Aktualisiert: 16.12.2025
- 16:50 Uhr
- Maximilian Kayser
2:0 konnte Liverpool am Wochenende gewinnen, für Florian Wirtz war es dennoch schmerzhaft: Ein Kung-Fu-Tritt gegen ihn blieb trotz VAR-Check ohne Rote Karte.
Von Maximilian Kayser
Das Abenteuer Premier League läuft für Florian Wirtz weiterhin nicht optimal: Der amtierende Meister FC Liverpool ist weit von der Tabellenspitze entfernt, der Ex-Leverkusener hat noch immer keinen Scorerpunkt in der Liga gesammelt.
Immerhin: Nach dem 1:0-Sieg in der Königsklasse gegen Inter Mailand schlossen die Reds die Woche mit einem ungefährdeten Sieg bei Brighton & Hove Albion mit 2:0 erfolgreich ab. Schmerzhaft wurde es für Wirtz dennoch: Kurz vor der Halbzeit wurde er mit einem üblen Tritt abgeräumt - für den es nur Gelb gab.
Foul an Florian Wirtz: Keine Rote Karte durch VAR bestätigt
Brightons Diego Gomez traf den Deutschen mit gestrecktem Bein auf Bauchhöhe. Die daraus resultierende Gelbe Karte blieb bestehen - obwohl das Foul sehr brutal aussah und nichts mit dem Ball zu tun hatte. Wirtz konnte glücklicherweise weiterspielen und wurde erst in der 78. Minute ausgewechselt.
Nun rechtfertigte die Premier League auf ihrem offiziellen X-Account die Karte: "Die Entscheidung des Schiedsrichters, Gomez die Gelbe Karte zu zeigen, wurde vom VAR überprüft und bestätigt – das Foul an Wirtz wurde als nicht übermäßig hart und nicht als grobes Foulspiel eingestuft".
"Foul an Wirtz ist armselig": TV-Experten wütend
Die Entscheidung des Video-Schiedsrichters gefiel den britischen TV-Experten ganz und gar nicht: Der frühere Premier-League-Profi Tim Sherwood war sich bei "Sky Sports" sicher: "Für mich ist das eine Rote Karte". Der Fuß von Gomez sei an Wirtz' Brust gewesen, er habe ihn "mit dem Stollen getroffen" sowie den Schuh "in seinen Bauchbereich gedrückt".
Noch härtere Worte fand der ehemalige Chelsea-Spieler Chris Sutton bei "BBC Radio 5 Live": "Das Foul an Wirtz ist wirklich armselig von Gomez. Sein Bein ist sehr hoch und trifft Wirtz im Bauch. So hoch und gefährlich. An einem anderen Tag hätte er die Rote Karte durchaus sehen können."
Letztendlich stand die Entscheidung des Schiedsrichters auf dem Feld und der 22-Jährige Gomez durfte weiterspielen. Aber auch im 11 gegen 11 konnte Liverpool Brighton relativ problemlos besiegen. Großen Anteil daran hatte Mohamed Salah – nach seinem Wut-Interview und der anschließenden Suspendierung durch Coach Arne Slot meldete er sich mit einem Assist eindrücklich zurück.
Wirtz gelang auch am 16. Spieltag der Premier League kein Treffer oder Assist – dennoch lieferte er gegen Brighton eine starke Performance und hatte Anteil am Sieg der Reds. Der Trend geht beim Deutschen in die richtige Richtung.