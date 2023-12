Borussia Dortmund -  Edin Terzic dank Mats Hummels noch nicht in Erklärungsnot

Janis Blaswich (RB Leipzig)

Er ist lange ohne Arbeit gegen früh in Unterzahl spielende Dortmunder. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit muss Janis Blaswich eingreifen, macht dies gegen Meunier und Özcan stark. Beim zwischenzeitlichen Ausgleich ist Blaswich chancenlos, dafür fliegt er beim Füllkrug-Tor an der Flanke vorbei. In der Nachspielzeit rettet er gegen Reyna das 3:2. ran-Note: 4 © IMAGO/Nordphoto