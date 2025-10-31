Fabio Silva will bei Borussia Dortmund den Durchbruch schaffen. Für seinen Wechsel zum BVB verzichtete der Stürmer offenbar auf jede Menge Geld.

Fabio Silva ist ein großer Hoffnungsträger bei Borussia Dortmund. Kolportierte 22,5 Millionen Euro legte der BVB im Sommer auf den Tisch, um den 23-Jährigen von den Wolverhampton Wanderers loszueisen.

Nun offenbart ein Bericht, wie sehr der Portugiese den Wechsel nach Dortmund selbst wollte. Wie die "Sport Bild" vermeldet, verzichtete Silva dafür sogar auf einen Millionenbetrag.

Demnach lag Silva ein konkretes Angebot seitens der AS Rom vor, das ihm ein Grundgehalt von mehr als fünf Millionen Euro eingebracht hätte. In Dortmund hingegen verdient er rund vier Millionen Euro, wobei die Summe über Prämien noch ansteigen kann.

Über die Vertragslaufzeit von fünf Jahren gerechnet, verzichtete Silva mit seiner Unterschrift bei den Westfalen also auf rund sechs Millionen Euro Grundgehalt. Der BVB überzeugte Silva offenbar mit anderen Argumenten.