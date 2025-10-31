Ohne Nico Schlotterbeck, dafür mit Rückkehrer Emre Can hat Borussia Dortmund die Reise zum Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg angetreten.

Wie die "Ruhr Nachrichten" meldeten, erhalte Schlotterbeck bei Borussia Dortmund eine "schöpferische Pause" und werde überdies von einer leichten Erkältung geplagt.

Der 25-Jährige war erst Mitte September nach überstandener Meniskusverletzung zurückgekehrt. Dafür ist überraschend Kapitän Can im Spieltagskader dabei, er hatte aufgrund einer schweren Adduktorenverletzung monatelang gefehlt.