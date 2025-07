Borussia Dortmund feiert lockerem Testspielsieg gegen Sportfreunde Siegen

Für den BVB trafen Elias Benkara (13.), Yan Couto (16.), Marcel Sabitzer (25.), Karim Adeyemi (28.), Julian Brandt (35., 37.), Maximilian Beier (66.) und Ayman Azhil (71.). Vor 18.400 Zuschauern erzielte Josue Santo (45.) den Ehrentreffer für Siegen.

Vor dem Pflichtspielstart am 18. August im DFB-Pokal bei Rot-Weiss Essen stehen für den BVB in der kurzen Vorbereitung nur noch zwei weitere Testspiele gegen OSC Lille (2. August) und Juventus Turin (10. August) an. In die Bundesliga starten die Westfalen am 23. August mit einem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli.