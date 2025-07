Nick Woltemade will weiterhin unbedingt zum FC Bayern wechseln. Ein ehemaliger FC Bayern-Profi rät dem deutschen Nationalspieler jedoch von dem Transfer ab.

Der langjährige Bayern-Profi Stefan Effenberg rät Nick Woltemade zu einem Verbleib beim VfB Stuttgart: "Ich glaube, dass es besser für seine Entwicklung ist, jetzt zu sagen: Ich helfe dem VfB in der nächsten Saison mit meinen Toren, mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Assists weiter", sagte der frühere Fußball-Nationalspieler am Donnerstag bei einem Sponsorentermin in Berlin.