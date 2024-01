„Man muss bei den Zuschauerzahlen die Bundesliga mit der zweiten Liga mit Mannschaften wie HSV und Schalke koppeln. Da haben wir die höchsten Zuschauerzahlen in Europa und das ist ein klares Indiz. Es ist ja klar, dass die Engländer da auch eine deutliche Rolle spielen, aber es kommt noch etwas hinzu: Die Stimmung bei uns ist um Längen besser. Ich glaube, das ist mittlerweile mehr Event-Publikum in England.

Gut gelaunt präsentierte sich Hans-Joachim Watzke am Mittwoch auf der Hauptbühne beim Sportbusiness-Kongress SPOBIS in Hamburg dem voll besetzen Auditorium.

BVB- und DFL-Boss Hans-Joachim Watzke spricht über seinen Rückzug, die möglichen Nachfolger, den Investoren-Einstieg in der Bundesliga und darüber, was der deutsche dem englischen Fußball voraus hat.

"Als Bundesliga-Boss da bist du automatisch erster Vizepräsident des DFB. Das ist nicht mein Wunsch gewesen, das ist einfach so. Es gibt viele gute Gründe, warum man das macht, eben damit DFB und DFL nicht pausenlos aufeinanderprallen. Und auf der anderen Seite wirst du dann immer von den Medien als Multifunktionär bezeichnet, was mich total ankotzt. Ich mache das beim BVB jetzt 19 Jahre, davon habe ich mich 17 Jahre vor jedem Amt gedrückt. Das ist nie jemandem aufgefallen und jetzt mache ich das seit einem Jahr, vielleicht sogar nicht komplett unerfolgreich, und jetzt bin ich der Multifunktionär. Das ist für mich nach wie vor ein Schimpfwort, um das mal klar zu sagen. Das geht mir total auf den Sender."

"Ich bin dann einfaches BVB-Mitglied in Anführungszeichen, aber ich weiß schon, dass ich da eine gewisse Wirkmächtigkeit habe, das ist mir nicht verborgen geblieben. Aber dann irgendwie ohne Legitimation pausenlos die Geschäftsführung in die Pfanne zu hauen, das möchte ich natürlich nicht und das wird mir auch nicht passieren, davon bin ich überzeugt. Sondern wenn einer von denen mal kommt und möchte meinen Rat haben, dann setzt man sich zusammen."

„Das stimmt ja nicht. Das war der spannendste Meisterschaftskampf in den ganzen großen Ligen letztes Jahr und ich sage, wir werden es dieses Jahr wieder so haben. Selbst die vier Champions-League-Plätze sind ja nicht zementiert.

"Wir werden nicht jedes Jahr um die Meisterschaft mitspielen, Aber wir haben immerhin in den letzten fünf Jahren zweimal dafür gesorgt, dass die Entscheidung erst am Schluss gefallen ist und nicht schon Ostern. Der Meisterschaftskampf ist wichtig und deshalb bin ich glücklich, dass wir wieder einen haben. Da gibt es auch von mir ein großes Kompliment an Bayer Leverkusen, die das top machen. Das tut der Bundesliga gut."

„Das mit dem Risiko hatten wir schon. Das ist zwar lange her, aber wenn Sie so wie ich zwei Jahre in der Gläubigerverwaltung den Klub geführt haben, dann vergessen Sie das nicht so schnell.

Youssoufa Moukoko Was wird beim BVB aus Youssoufa Moukoko? Der Jungstar ist hinter Sebastien Haller und Niclas Füllkrug nur Stürmer Nummer 3. Bereits im Sommer 2023 soll sich Köln um eine Leihe des Angreifers bemüht haben, damals sagte Moukoko aber noch ab. Im Winter könnte laut "Bild" dieses Thema erneut auf den Tisch kommen. Moukokos Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2026.

Youssoufa Moukoko Was wird beim BVB aus Youssoufa Moukoko? Der Jungstar ist hinter Sebastien Haller und Niclas Füllkrug nur Stürmer Nummer 3. Bereits im Sommer 2023 soll sich Köln um eine Leihe des Angreifers bemüht haben, damals sagte Moukoko aber noch ab. Im Winter könnte laut "Bild" dieses Thema erneut auf den Tisch kommen. Moukokos Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2026.

Youssoufa Moukoko Was wird beim BVB aus Youssoufa Moukoko? Der Jungstar ist hinter Sebastien Haller und Niclas Füllkrug nur Stürmer Nummer 3. Bereits im Sommer 2023 soll sich Köln um eine Leihe des Angreifers bemüht haben, damals sagte Moukoko aber noch ab. Im Winter könnte laut "Bild" dieses Thema erneut auf den Tisch kommen. Moukokos Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2026. © Revierfoto

Jadon Sancho & Donyell Malen Der Name Jadon Sancho schwirrt immer wieder über das Ruhrgebiet. Nun soll der Deal richtig heiß werden, denn: Laut "Bild" steht ein Meeting zwischen dem BVB und Manchester United an, in dem ein Tauschgeschäft um Sancho und Malen besprochen werden soll. Dieser soll kürzlich seine Berateragentur gewechselt haben. Ein England-Wechsel werde wohl angestrebt, auch Liverpool ist Kandidat.

Jadon Sancho & Donyell Malen Der Name Jadon Sancho schwirrt immer wieder über das Ruhrgebiet. Nun soll der Deal richtig heiß werden, denn: Laut "Bild" steht ein Meeting zwischen dem BVB und Manchester United an, in dem ein Tauschgeschäft um Sancho und Malen besprochen werden soll. Dieser soll kürzlich seine Berateragentur gewechselt haben. Ein England-Wechsel werde wohl angestrebt, auch Liverpool ist Kandidat.

Jadon Sancho & Donyell Malen Der Name Jadon Sancho schwirrt immer wieder über das Ruhrgebiet. Nun soll der Deal richtig heiß werden, denn: Laut "Bild" steht ein Meeting zwischen dem BVB und Manchester United an, in dem ein Tauschgeschäft um Sancho und Malen besprochen werden soll. Dieser soll kürzlich seine Berateragentur gewechselt haben. Ein England-Wechsel werde wohl angestrebt, auch Liverpool ist Kandidat. ©ran

Senny Mayulu Wie "L’Equipe" berichtet, soll Dortmund Talent Senny Mayulu von Paris St. Germain ins Visier genommen haben. Der Vertrag des 17 Jahre jungen offensiven Mittelfeldspielers läuft im Sommer aus. Damit könnte sich der BVB einmal mehr in der PSG-Jugend bedienen, wo man in der Vergangenheit bei Dan-Axel Zagadou (2017), Abdoulaye Kamara (2021) und Soumaïla Coulibaly (2021) zugeschlagen hatte.

Senny Mayulu Wie "L’Equipe" berichtet, soll Dortmund Talent Senny Mayulu von Paris St. Germain ins Visier genommen haben. Der Vertrag des 17 Jahre jungen offensiven Mittelfeldspielers läuft im Sommer aus. Damit könnte sich der BVB einmal mehr in der PSG-Jugend bedienen, wo man in der Vergangenheit bei Dan-Axel Zagadou (2017), Abdoulaye Kamara (2021) und Soumaïla Coulibaly (2021) zugeschlagen hatte.

Senny Mayulu Wie "L’Equipe" berichtet, soll Dortmund Talent Senny Mayulu von Paris St. Germain ins Visier genommen haben. Der Vertrag des 17 Jahre jungen offensiven Mittelfeldspielers läuft im Sommer aus. Damit könnte sich der BVB einmal mehr in der PSG-Jugend bedienen, wo man in der Vergangenheit bei Dan-Axel Zagadou (2017), Abdoulaye Kamara (2021) und Soumaïla Coulibaly (2021) zugeschlagen hatte. © Sportimage

Otto Stange (Hamburger SV) Laut "Hamburger Abendzeitung" sollen die Dortmunder an Offensivspieler Stange vom HSV dran sein. Der 16-Jährige gilt als großes Sturmtalent und verbuchte für die U17 des Klubs in elf Partien bereits 13 Tore und zwei Vorlagen. Für den Profikader wurde Stange bereits zwei Mal nominiert, blieb dort aber noch ohne Einsatz.

Otto Stange (Hamburger SV) Laut "Hamburger Abendzeitung" sollen die Dortmunder an Offensivspieler Stange vom HSV dran sein. Der 16-Jährige gilt als großes Sturmtalent und verbuchte für die U17 des Klubs in elf Partien bereits 13 Tore und zwei Vorlagen. Für den Profikader wurde Stange bereits zwei Mal nominiert, blieb dort aber noch ohne Einsatz.

Otto Stange (Hamburger SV) Laut "Hamburger Abendzeitung" sollen die Dortmunder an Offensivspieler Stange vom HSV dran sein. Der 16-Jährige gilt als großes Sturmtalent und verbuchte für die U17 des Klubs in elf Partien bereits 13 Tore und zwei Vorlagen. Für den Profikader wurde Stange bereits zwei Mal nominiert, blieb dort aber noch ohne Einsatz. © Eibner

Luca Kerber (1. FC Saarbrücken) Der BVB ist offenbar an Saarbrücken-Youngster Luca Kerber interessiert, berichtet die "Bild". Der Vertrag des 21-jährigen Mittelfeldspielers, der in dieser Saison bereits 21 Einsätze für den Drittligisten sammelte, läuft im Sommer 2024 aus. In Dortmund würde Kerber zunächst wohl erstmal für die U23 auflaufen.

Luca Kerber (1. FC Saarbrücken) Der BVB ist offenbar an Saarbrücken-Youngster Luca Kerber interessiert, berichtet die "Bild". Der Vertrag des 21-jährigen Mittelfeldspielers, der in dieser Saison bereits 21 Einsätze für den Drittligisten sammelte, läuft im Sommer 2024 aus. In Dortmund würde Kerber zunächst wohl erstmal für die U23 auflaufen.

Luca Kerber (1. FC Saarbrücken) Der BVB ist offenbar an Saarbrücken-Youngster Luca Kerber interessiert, berichtet die "Bild". Der Vertrag des 21-jährigen Mittelfeldspielers, der in dieser Saison bereits 21 Einsätze für den Drittligisten sammelte, läuft im Sommer 2024 aus. In Dortmund würde Kerber zunächst wohl erstmal für die U23 auflaufen. © Fussball-News Saarland

Giovanni Reyna Der 21-Jährige US-Amerikaner könnte Dortmund noch im Winter verlassen. Wie "ESPN" berichtet, boten ihn seine Berater gleich mehreren Klubs an. Genannt wurden nicht weniger als neun potenzielle Abnehmer: Olympique Marseille, AS Monaco, Olympique Lyon, Real Sociedad, FC Sevilla, Villarreal, Benfica Lissabon, Wolverhampton und Nottingham Forest. Auch der AC Florenz ist wohl interessiert.

Giovanni Reyna Der 21-Jährige US-Amerikaner könnte Dortmund noch im Winter verlassen. Wie "ESPN" berichtet, boten ihn seine Berater gleich mehreren Klubs an. Genannt wurden nicht weniger als neun potenzielle Abnehmer: Olympique Marseille, AS Monaco, Olympique Lyon, Real Sociedad, FC Sevilla, Villarreal, Benfica Lissabon, Wolverhampton und Nottingham Forest. Auch der AC Florenz ist wohl interessiert.

Giovanni Reyna Der 21-Jährige US-Amerikaner könnte Dortmund noch im Winter verlassen. Wie "ESPN" berichtet, boten ihn seine Berater gleich mehreren Klubs an. Genannt wurden nicht weniger als neun potenzielle Abnehmer: Olympique Marseille, AS Monaco, Olympique Lyon, Real Sociedad, FC Sevilla, Villarreal, Benfica Lissabon, Wolverhampton und Nottingham Forest. Auch der AC Florenz ist wohl interessiert. © 2023 Getty Images

Lucas Bergvall (Djurgardens IF) Doch kein BVB: Das schwedische Supertalent Lucas Bergvall steht kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona, berichtete Fabrizio Romano. Zuletzt galt auch Borussia Dortmund als ein aussichtsreichen Interessenten. Am 12. Januar bestritt der 17-Jährige bereits sein erstes A-Länderspiel für Schweden beim 2:1-Sieg über Estland.

Lucas Bergvall (Djurgardens IF) Doch kein BVB: Das schwedische Supertalent Lucas Bergvall steht kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona, berichtete Fabrizio Romano. Zuletzt galt auch Borussia Dortmund als ein aussichtsreichen Interessenten. Am 12. Januar bestritt der 17-Jährige bereits sein erstes A-Länderspiel für Schweden beim 2:1-Sieg über Estland.

Lucas Bergvall (Djurgardens IF) Doch kein BVB: Das schwedische Supertalent Lucas Bergvall steht kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona, berichtete Fabrizio Romano. Zuletzt galt auch Borussia Dortmund als ein aussichtsreichen Interessenten. Am 12. Januar bestritt der 17-Jährige bereits sein erstes A-Länderspiel für Schweden beim 2:1-Sieg über Estland. © Bildbyran

die Entscheidung für einen Investoren-Einstieg in der Liga:

„Die Entscheidung wurde mit 24 zu 10 Stimmen gefällt, das ist für mich keine Bagatelle. Das ist eine klare Mehrheit und dann wird so getan, als wenn das eine ganz knappe Geschichte gewesen wäre, weil man eben ein Zweidrittel-Quorum brauchte. Aber das ist für mich eine glasklare Entscheidung in die richtige Richtung. Und das gilt es dann auch zu respektieren.

Ich bin der Meinung, wenn wir Covid nicht gehabt hätten - und ich weiß, von was ich rede, denn mein Klub hat 151 Millionen Euro während der Corona-Zeit verloren - dann hätten wir es wahrscheinlich sogar selbst stemmen können. Danach ging es einfach nicht mehr. Also werden wir jetzt am Ende eine Milliarde von einem Investor holen und das ist wahrscheinlich die Summe, die wir alle 36 zusammen durch Corona verloren haben.“

die anstehende Vergabe der TV-Rechte:

"Ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht doch ein überraschendes Ergebnis kriegen werden. Wenn nicht, dann werden wir uns anpassen. Am Ende des Tages werden nicht die Vereine den Gürtel enger schnallen müssen, sondern die Spieler und Berater."

den nächsten BVB-Gegner Heidenheim:

„Ich liebe Heidenheim – auch wenn ich das am Samstagmorgen vielleicht nicht mehr sagen werde. Holger Sanwald ist mein Freund und wir haben ja gemeinsame Wurzeln, weil wir beide Präsident geworden sind bei unserem Klub in der fünften Liga. Nur er hat es dann konsequent weitergeführt und ich habe gemerkt, mit Rot-Weiß Erlinghausen komme ich nicht in die Bundesliga. Wer mit Heidenheim in die erste Liga aufsteigt und jetzt noch so gut dasteht, das ist ziemlich beeindruckend. Deshalb würde ich die in der Bundesliga gerne behalten, weil das einfach klasse ist, dass sowas noch möglich ist.