Borussia Dortmund in der Krise - war es das für Trainer Edin Terzic?

Mit großer Spannung wird erwartet, ob er nun seinen Liebling Edin Terzic fallen lässt: Vier Monate, nachdem er geschworen hat, er werde "in den nächsten Jahren" den Weg mit diesem Trainer gehen, "Punkt, aus". Von derlei Bekundungen war am Dienstagabend im westfälischen Sauwetter nicht das Geringste zu hören. Terzic musste seinen Kampfgeist alleine nachweisen.

Der Boss senkte seinen Daumen stumm. Reden wollte bei Borussia Dortmund nach dem vorweihnachtlichen Trauerspiel niemand mit Entscheidungskompetenz - und so wurde ein verwaister Klappsitz mit der Aufschrift "Hans-Joachim Watzke" zum Sinnbild der ganz großen BVB-Leere. Der Geschäftsführer hatte sich schon vor dem Abpfiff des ganz schwachen 1:1 (1:1) gegen den neuen Angstgegner FSV Mainz 05 in seine Loge zurückgezogen.

Terzic muss in der unmittelbar bevorstehenden Winter-Analyse mit Watzke und Sportdirektor Sebastian Kehl, die Züge einer Krisensitzung trägt, überzeugende Argumente gegen seine Entlassung vorbringen. Die Zeichen lesen sich gegen ihn: Eine fortlaufende Unterstützung ihres Trainers hätten die Top-Funktionäre sofort nach dem Spiel bekunden können. Reden wollten sie auch am Mittwoch auf "SID"-Anfrage nicht. In die Mixed Zone kam zudem niemand, was sehr ungewöhnlich ist. Berichte über einen "Spieleraufstand" sind sicherlich auch nicht hilfreich.