- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

Borussia Dortmund: Julian Brandt trotz Sieges nicht zufrieden - "Nicht meine Art und Weise, Fußball zu spielen"

  • Aktualisiert: 08.12.2025
  • 05:53 Uhr
  • SID

Borussia Dortmund gelingt im Verfolgerduell mit der TSG Hoffenheim ein Heimsieg. Julian Brandt zeigt sich dennoch kritisch.

Bei Julian Brandt hielt sich die Freude über nächsten Bundesliga-Heimerfolg von Borussia Dortmund in Grenzen. Zwar konnte man gegen die auswärtsstarken Hoffenheimer gewinnen, überzeugt war der DFB-Spieler aber nicht.

"Aufgrund des Sieges, aufgrund des Ergebnisses, aufgrund auch der Tabellensituation und des gesamten Spieltages ist es ein Sonntag, der einem das Gefühl gibt: Es war ein gelungener Tag", sagte der Fußball-Nationalspieler nach dem unspektakulären 2:0 (1:0) gegen die TSG Hoffenheim.

Aber: "Es ist, wenn man ehrlich ist, nicht meine Art und Weise, Fußball zu spielen, wenn man sich die 90 Minuten anguckt", ergänzte Brandt, der das wichtige 1:0 kurz vor der Pause erzielt hatte (43.), "aber manchmal muss ich das einfach akzeptieren."

Er würde lieber "mit mehr Ballbesitz und mehr Kontrolle, vielleicht weniger hohen Bällen" spielen, führte er aus, der BVB habe sich an das Hoffenheimer Spiel "schon sehr angepasst". Beim "relativ gut herausgespielten" 1:0 habe man gesehen, dass die Mannschaft mehr drauf habe: "Dementsprechend würde ich meiner Truppe mal unterstellen, dass sie es grundsätzlich kann."

- Anzeige -
- Anzeige -

Niko Kovac: "Die knappen Spiele musst du gewinnen"

Der BVB ist inzwischen seit zehn Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen, holte in der Zeit acht Siege, festigte seinen dritten Tabellenplatz und steuert wieder auf Kurs Champions League. Doch wirklich unterhaltsam waren die letzten vier Dreier, bei denen insgesamt sechs Tore reichten, nicht.

"Die knappen Spiele musst du gewinnen. Die, die nicht knapp sind, gewinnst du sowieso", sagte Trainer Niko Kovac, der bislang vor allem Wert auf die defensive Stabilität legte, und gab zu: "Wir wissen, wie schwer es ist, alles auf einmal unter den Hut zu bekommen. Dafür braucht es Zeit, braucht es Erfolge." Und ein wenig trotzig fügte er an: "Wenn man gegen Hoffenheim 2:0 gewinnt, braucht man sich nicht zu schämen."

Und auch Brandt wollte nicht zu kritisch klingen. "Manchmal ist es einfach so. Heute war ungemütliches Wetter, vielleicht war es auch ein ungemütliches Spiel", sagte der 29-Jährige grinsend. Man müsse anerkennen: "Wir verteidigen grundsätzlich schon gut in dieser Saison, es ist für eine Mannschaft nicht so einfach, hier gegen uns Tore zu schießen." Damit wollte er das Thema auch beenden: "Wir sind happy mit dem Sieg, ich will da nicht weiter rumbohren."

- Anzeige -
Mehr aus der Bundesliga
Interimstrainer beim FCA: Manuel Baum
News

Manuel Baum vor 100. Pflichtspiel – Jetzt braucht er wohl ein Pferd

  • 08.12.2025
  • 10:15 Uhr
Trainer Niko Kovac (Borussia Dortmund) nach dem Spiel, hinten feiern seine Spieler den Sieg 07.12.2025, Fussball 1. Bundesliga, Saison 2025 2026, 13. Spieltag, Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 2:...
News

Trotz Sieg: BVB bietet Nervpotential für Kovac

  • 08.12.2025
  • 09:46 Uhr
Kölns Überflieger: Said El Mala
News

FC-Legende schwärmt von Köln-Shootingstar El Mala

  • 08.12.2025
  • 08:24 Uhr

Uli Hoeneß mit großer Geste: Sechsstelliger Betrag gespendet

  • Video
  • 01:08 Min
  • Ab 0
Freude pur: Yussuf Poulsen
News

HSV-Star Poulsen: Vom Pechvogel zum Derbyhelden

  • 08.12.2025
  • 05:33 Uhr
Torjubel Hamburger SV nach Tor zum 2:1 Fabio Vieira (Hamburger SV, 20) GER, Hamburger SV vs. VfB Stuttgart, Fussball, 1. Bundesliga, Spieltag 12, Saison 2025 2026, 30.11.2025 DFL REGULATIONS PROHIB...
News

Hamburger SV vs. Werder Bremen: Bundesliga im Free-TV, Livestream und im Ticker - Ergebnis 3:2

  • 07.12.2025
  • 23:53 Uhr
Schlotterbeck
News

BVB-Noten: Schlotterbeck top - Anselmino erzürnt Kovac

  • 07.12.2025
  • 22:00 Uhr

BVB-Star sorgt für Spekulationen: Fans wittern Abgang

  • Video
  • 02:00 Min
  • Ab 0
Brandt
News

BVB baut gegen Hoffenheim die Bundesliga-Heimserie aus

  • 07.12.2025
  • 19:24 Uhr
Der HSV feiert
News

Poulsen-Tor entscheidet: Wilder Schlagabtausch im Nordderby

  • 07.12.2025
  • 17:33 Uhr