Borussia Dortmund gelingt im Verfolgerduell mit der TSG Hoffenheim ein Heimsieg. Julian Brandt zeigt sich dennoch kritisch.

Bei Julian Brandt hielt sich die Freude über nächsten Bundesliga-Heimerfolg von Borussia Dortmund in Grenzen. Zwar konnte man gegen die auswärtsstarken Hoffenheimer gewinnen, überzeugt war der DFB-Spieler aber nicht.

"Aufgrund des Sieges, aufgrund des Ergebnisses, aufgrund auch der Tabellensituation und des gesamten Spieltages ist es ein Sonntag, der einem das Gefühl gibt: Es war ein gelungener Tag", sagte der Fußball-Nationalspieler nach dem unspektakulären 2:0 (1:0) gegen die TSG Hoffenheim.

Aber: "Es ist, wenn man ehrlich ist, nicht meine Art und Weise, Fußball zu spielen, wenn man sich die 90 Minuten anguckt", ergänzte Brandt, der das wichtige 1:0 kurz vor der Pause erzielt hatte (43.), "aber manchmal muss ich das einfach akzeptieren."

Er würde lieber "mit mehr Ballbesitz und mehr Kontrolle, vielleicht weniger hohen Bällen" spielen, führte er aus, der BVB habe sich an das Hoffenheimer Spiel "schon sehr angepasst". Beim "relativ gut herausgespielten" 1:0 habe man gesehen, dass die Mannschaft mehr drauf habe: "Dementsprechend würde ich meiner Truppe mal unterstellen, dass sie es grundsätzlich kann."