Wie die "Bild" berichtet, wurde der Star von Borussia Dortmund wegen illegalen Waffenbesitzes zu einer Geldstrafe in Höhe von 450.000 Euro verurteilt (60 Tagessätze zu je 7.500 Euro)

Der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi hat Ärger mit der Justiz.

Borussia Dortmunds Star Karim Adeyemi wurde laut "Bild" wegen illegalen Waffenbesitzes zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Der DFB soll sich bereits mit dem Stürmer befasst haben.

Dem Bericht nach fand die Polizei bei Adeyemi einen Schlagring und ein Elektroimpulsgerät (Taser). Gemäß dem deutschen Waffengesetz sind aber Erwerb, Besitz und Führen dieser beiden Gegenstände strafbar.

Im "Sport 1 Doppelpass" vermeldete BVB-Reporter Manfred Sedlbauer, dass DFB-Sportdirektor Rudi Völler und Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits mit Adeyemi gesprochen hätten. Auch einen Austausch zwischen DFB und BVB habe es gegeben.

Man wolle das Thema aber vor dem wichtigen WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei am Montag (ab 20:45 Uhr im Liveticker) nicht mehr groß machen. Eine Aufarbeitung soll im Anschluss folgen.