Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund. Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Ein Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

Anzeige

+++ 15. November, 17:01 Uhr: Nach ManUtd - nun auch Arsenal wohl mit Adeyemi-Interesse +++ Zuletzt berichtete die "Bild" über angebliches Interesse von Manchester United an Dortmunds Flügelflitzer Karim Adeyemi. Nun vermeldet wiederum das Portal "Teamtalk", dass auch Uniteds Ligarivale FC Arsenal am Dortmunder dran sein soll. Zudem heißt es in dem Bericht, dass Adeyemi einen Wechsel nach London gegenüber Manchester bevorzugen würde. Als mögliche Ablösesumme bei einem Wechsel schon im Januar 2026 werden 70 Millionen Euro genannt. Adeyemis Vertrag beim BVB läuft noch bis zum Sommer 2027. Durch den Beraterwechsel zu Jorge Mendes gab es zuletzt häufiger Gerüchte, dass der Portugiese seinen neuen Klienten möglicherweise aus Dortmund wegtransferieren könnte. Dabei war sich Adeyemis vorheriges Management mit dem BVB wohl schon in weiten Teilen in Bezug auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung einig.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 13. November, 09:53 Uhr: Manchester United mit Interesse an Adeyemi? +++ Manchester United zeigt offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Karim Adeyemi. Wie die "Bild" berichtet, gab es zwischen den Red Devils und Adeyemis neuem Berater Jorge Mendes bereits Kontakt. Zwischen Mendes und dem englischen Traditionsklub bestehen gute Verbindungen, die beiden aktuellen United-Profis Leny Yoro und Manuel Ugarte gehören zu seinen Klienten. Außerdem arbeitete Mendes lange mit Cristiano Ronaldo zusammen, der ebenfalls eine lange Vergangenheit in Manchester hat. Hinsichtlich der aktuellen Vertragsgespräche zwischen dem BVB und Adeyemi könnte ein Interesse aus England eine neue Komponente ins Spiel bringen. Der Vertrag des Offensivspielers läuft bis 2027, eine Verlängerung käme für die Adeyemi-Seite wohl nur infrage, falls die Dortmunder einer Ausstiegsklausel zustimmen. Eigentlich wollte der BVB solche Klauseln nicht mehr gewähren, bei Adeyemi sei man aber laut "Sport Bild" dazu bereit, sofern sie bei mindestens 80 Millionen Euro liegt (siehe Eintrag unten).

+++ 12. November, 09:30 Uhr: Kaderpläne von Borussia Dortmund mit Adeyemi, Brandt, Süle und Can +++ Borussia Dortmund muss bei mehreren Spielern über die Zukunft entscheiden. Karim Adeyemi hat einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Der 23-Jährige möchte diesen laut der "Sport Bild" nur mit einer Ausstiegsklausel verlängern. Die Vereinsführung des BVB ist davon wenig angetan, schließt dies allerdings nicht kategorisch aus, sofern die Ausstiegsklausel bei mindestens 80 Millionen Euro liegt. Der Vertrag von Julian Brandt endet bereits nach dieser Saison. Der BVB würde den Vertrag gerne verlängern, allerdings wahrscheinlich nur um ein Jahr. Zwei Jahre wären nur denkbar, wenn Brandt dem Verein bei seinen Gehaltsvorstellungen entgegenkommt. Auch der Kontrakt von Niklas Süle, der mit einem Jahresgehalt von 14 Millionen Euro als Top-Verdiener gilt, endet nach dieser Saison. Bei ihm ist allerdings von einem Abschied auszugehen. Kapitän Emre Can, dessen Vertrag ebenfalls im Sommer 2026 endet, besitzt hingegen eine Option bis 2027. Diese würde zwar nur bei einer bestimmten Anzahl an Einsätzen automatisch greifen, die er aufgrund seiner nun überstandenen Adduktoren-Verletzung aber wohl nicht mehr erreichen wird. Allerdings soll der Verein planen, den Kontrakt auch ohne Klausel auszuweiten.

Anzeige

+++ 11. November, 07:32 Uhr: Nico Schlotterbeck unzufrieden beim BVB? +++ Die Personalie Nico Schlotterbeck ist bei Borussia Dortmund aktuell ein sensibles Thema. Der Innenverteidiger wird aktuell umworben. Wie die "Bild" nun berichtet, soll Schlotterbeck beim BVB gar "unzufrieden" sein. Grund dafür sei demnach die teils destruktive Spielweise der Dortmunder. Wenig Gegentore, dafür aber auch wenig Tore. 2027 endet der Vertrag des Nationalspielers. Intern soll es Sorge geben, dass sich Schlotterbeck deshalb gegen eine Verlängerung entscheiden könnte. Auch der Vertrag von Trainer Niko Kovac läuft 2027 aus. Auch interessant: Borussia Dortmund: Zoff zwischen Stars und Kritik an Trainer Niko Kovac - Ärger beim BVB?

Anzeige

+++ 03. November, 22:49 Uhr: BVB trifft wohl Grundsatzentscheidung um Julian Brandt +++ Bei Borussia Dortmund haben die Verantwortlichen laut einem Bericht von "Sky" nun eine grundsätzliche Entscheidung rund um Julian Brandt getroffen. Demnach will der Bundesligist den 29-Jährigen angeblich nun doch über das Vertragsende im Sommer 2026 hinaus halten. Allerdings soll Brandt wohl nur unter einer klaren Bedingung einen neuen Kontrakt erhalten. Demnach müsse der Mittelfeldspieler wohl Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Derzeit soll der gebürtige Bremer zwischen sieben und acht Millionen Euro pro Jahr kassieren. Brandt würde mögliche Gehaltseinbußen wohl durchaus akzeptieren, da er gerne in Dortmund verlängern würde, wie es im Bericht heißt.

Anzeige

+++ 01. November, 11:12 Uhr: Juventus Turin wirft offenbar Blick auf Felix Nmecha +++ Juventus Turin soll offenbar ein Auge auf Felix Nmecha von Borussia Dortmund geworfen haben. Der deutsche Nationalspieler steht laut dem Portal "calciomercato.it" wohl ganz oben auf der Wunschliste von Trainer Luciano Spalletti. Besonders Nmechas starker Auftritt beim spektakulären 4:4 beim italienischen Rekordmeister im September soll Eindruck hinterlassen haben. Ein Wechsel erscheint jedoch eher unwahrscheinlich. Wie die "Bild" berichtet, würde der BVB seinen Mittelfeldspieler wohl erst ab einer Ablösesumme von über 50 Millionen Euro ziehen lassen. Gegenüber "Sport Bild" betonte Sportchef Lars Ricken zuletzt: "Felix gehört zu unserer sehr stabilen Achse. Aufgrund seines Alters und seiner Vertragslaufzeit gehört er zu den Spielern, die in den nächsten Jahren sehr wichtig für uns sein werden." Der 25-Jährige hat sich seit seinem Wechsel 2023 aus Wolfsburg beim BVB etabliert und überzeugt vor allem in der Champions League mit konstant starken Leistungen und Torgefahr.

Anzeige

+++ 31. Oktober, 09:42 Uhr: Ausstiegsklausel für Schlotterbeck? +++ Borussia Dortmund ist für eine Vertragsverlängerung mit Nico Schlotterbeck offenbar bereit, ein vereinsinternes Tabu zu brechen. Wie "Sky" berichtet, gibt es beim BVB Überlegungen, dem Innenverteidiger eine Ausstiegsklausel zu gewähren. Zuletzt waren derartige Klauseln bei den Dortmundern nur in absoluten Ausnahmefällen vorgesehen, etwa bei den Verpflichtungen von Erling Haaland und Serhou Guirassy. Seit dem Abgang von Mario Götze zum FC Bayern 2013 standen Ausstiegsklauseln auf dem Index. Neben Schlotterbeck soll auch Karim Adeyemi mit einer solchen Klausel bedacht werden, sollte er seinen Vertrag verlängern. Beim Offensivspieler stellt sich die Situation jedoch noch etwas anders dar, dem Bericht zufolge bestehen Adeyemi und sein Star-Berater Jorge Mendes sogar explizit auf diese Ausstiegsoption. Sowohl bei Schlotterbeck als auch bei Adeyemi laufen die Verträge 2027 aus, beide sollen gehalten werden. Schlotterbeck soll auch beim FC Bayern hoch im Kurs stehen, sollte der Rekordmeister seinerseits keine Übereinkunft mit Dayot Upamecano finden.

Anzeige

+++ 30. Oktober, 07:25 Uhr: Süle-Aus schon beschlossene Sache? +++ Niklas Süle hat nach seiner Rückkehr aus dem Krankenstand bei Borussia Dortmund nicht den besten Stand. Wie die "Ruhr Nachrichten" nun berichten, soll eine Vertragsverlängerung des Innenverteidigers sogar schon vom Tisch sein. Demnach hätte Süle die Chance auf eine Verlängerung seines bis Sommer 2026 datierten Vertrags nur realistisch halten können, wenn er mit Leistungen geglänzt hätte. Vor allem der Auftritt beim 1:2 in München soll den Verantwortlichen nicht gefallen haben. Zuletzt hatte auch die "Bild" berichtet, dass eine Verlängerung des Vertrags wohl eine Überraschung wäre. Würde der BVB ihn nicht im Wintertransferfenster verkaufen, verlässt der ehemalige Münchner den Verein ablösefrei.

+++ 27. Oktober, 17:59 Uhr: Gerücht um ManUtd-Interesse an Jobe Bellingham +++ Endet das Engagement von Jobe Bellingham bei Borussia Dortmund bereits Anfang 2025 wieder? Wie die englische Zeitung "Daily Express" berichtet, soll Manchester United die Entwicklung rund um den jungen Mittelfeldspieler genau im Blick haben und möglicherweise auf eine Leihe schielen. Demnach soll der 20-Jährige in den Kaderplänen der "Red Devils" ein möglicher Kandidat als langfristiger Nachfolger des Brasilianers Casemiro sein, dessen Kontrakt im Sommer 2026 endet. Allerdings sei der BVB, der Bellingham im Sommer 2025 für 30 Millionen Euro von Premier-League-Aufsteiger Sunderland verpflichtete, weder an einer Leihe noch an einem Verkauf interessiert. Immerhin läuft der Kontrakt des Neuzugangs noch langfristig bis zum Sommer 2030 und trotz eines holprigen Starts erhält Bellingham von Coach Niko Kovac regelmäßig Einsatzzeit. DFB-Pokal: Borussia Dortmund schlägt Frankfurt - die Noten BVB vs. Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal: Netzreaktionen

Anzeige

Anzeige

Borussia Dortmund: Die aktuellsten Transfers