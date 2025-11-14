Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de
Bundesliga - Werder Bremen für weitere Anteilsverkäufe offen: "Führen konkrete Gespräche"
- Aktualisiert: 14.11.2025
- 13:00 Uhr
- SID
Im vergangenen Jahr übernahm ein Investorenbündnis Anteile an Werder Bremen. Jetzt suchen die Hanseaten weitere finanzstarke Partner, die einsteigen wollen.
Werder Bremen plant offenbar den Verkauf weiterer Klubanteile. "Wir führen konkrete Gespräche mit Menschen, die sich vorstellen können, dazuzukommen", sagte Geschäftsführer Klaus Filbry der "Deichstube" kurz vor der Mitgliederversammlung am Sonntag (11 Uhr): "Eine Erweiterung ist also keinesfalls ausgeschlossen. Im Gegenteil. Das kann passieren."
Anfang 2024 hatte ein regionales Investorenbündnis für 38 Millionen Euro 18 Prozent der Anteile an der ausgegliederten Werder Bremen GmbH und Co. KG aA gekauft, weitere 6,9 Prozent könnten abgegeben werden. Mehr als 24,9 Prozent der Anteile wollen die Hanseaten nicht veräußern.
Auch die "Bild" berichtete nun über mögliche weitere Verkäufe.
Werder Bremen sucht Investoren: "Wird sehr positiv wahrgenommen"
"Das Instrument ist inzwischen etabliert und wird sowohl in Bremen als auch darüber hinaus sehr positiv wahrgenommen", so Filbry.
Und weiter: "Es ist ein Leidenschaftsengagement mit einem klaren Rollenverständnis, ohne jährliche Renditeerwartung, dafür aber mit Einfluss über die zwei Aufsichtsratsmandate, die dem Bündnis zustehen."