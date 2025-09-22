Borussia Dortmund: Karim Adeyemi für Fairplay-Aktion von Schiedsrichter gelobt

Karim Adeyemi glänzt im Spiel gegen Wolfsburg mit einer Fairplay-Aktion. Der BVB-Profi wird im Anschluss vom Referee gelobt. Großes Lob für Karim Adeyemi. Der Nationalspieler verhalf Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg mit seinem Tor zu einem 1:0-Erfolg. Nach der Partie stand aber nicht der Treffer des Sportlers im Vordergrund. Stattdessen lobte ihn der Unparteiische für eine Fairplay-Aktion. "Ich würde gerne die Minute nutzen, weil es nicht so üblich ist, dass man im Profifußball so eine geile Fairplay-Aktion hat", begann Referee Daniel Siebert im "DAZN"-Interview.

In der 32. Minute hatte Adeyemi einen Ball ins Aus gespielt, nachdem sich sein Gegenspieler Patrick Wimmer verletzt hatte. Für den Schiedsrichter eine bemerkenswerte Aktion. "In der ersten Halbzeit ist er in Ballbesitz gekommen auf dem Flügel, als Wimmer sich verletzt hat. Normalerweise hätte man das als Spieler nutzen können und eine Überzahlaktion haben können", zeigte sich Siebert angetan.

