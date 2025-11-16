BUNDESLIGA LIVE IN SAT.1, AUF RAN.DE UND JOYN
Hamburger SV: Trikot von Luka Vuskovic wird zum Verkaufsschlager für guten Zweck
- Veröffentlicht: 16.11.2025
- 19:20 Uhr
- ran.de
Der Hamburger SV hat mit Luka Vuskovic einen der talentiertesten Innenverteidiger der Liga unter Vertrag. Welche Rolle der 18-Jährige im Verein spielt, wird bei einer Auktion für den guten Zweck einmal mehr offensichtlich.
Luka Vuskovic ist schon jetzt viel mehr als ein gewöhnlicher Leihspieler des Hamburger SV. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger hat sich nicht nur in Windeseile einen Stammplatz gesichert, sondern ist auch schon zum absoluten Fan-Liebling aufgestiegen.
Dies wird im Rahmen der Krebsbekämpfungs-Kampagne "yeswecan!cer" einmal mehr deutlich. Hauptsponsor "HanseMerkur" hatte seinen Platz auf der Brust geräumt, wodurch die HSV-Stars beim 1:1 gegen Borussia Dortmund den Slogan "yeswecan!cer" auf dem Trikot tragen konnten.
Nun werden die von den Stars getragenen Trikots per Auktion im Internet angeboten, wobei die Einnahmen einer Initiative zugutekommen sollen, die junge Menschen zur HPV-Impfung bewegen soll. Diese soll vor verschiedenen Krebsarten wie Gebärmutterhals- oder Rachenkrebs schützen.
Die Bundesliga und 2. Liga auf Joyn
Vuskovic-Trikot wird zum Auktions-Schlager
Schon jetzt deutet sich an, dass die Versteigerung äußerst lukrativ wird. Hierbei spielt eben jener Vuskovic eine Hauptrolle. Obwohl der Kroate das Trikot lediglich beim Aufwärmen und nicht im Match selbst trug, lag das Höchstgebot am Sonntagabend bei 9210 Euro.
Bedenkt man, dass die Auktion noch bis zum 23. November läuft, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis der Preis im fünfstelligen Bereich ankommt.
- Reich wie nie: HSV präsentiert Mega-Zahlen
- Niclas Füllkrug ohne Zukunft bei West Ham United: Landing Spots des Nationalspielers
Das zweitwertvollste Trikot ist jenes von Ransford Königsdörffer, welches zum gleichen Zeitpunkt bei 3010 Euro lag. Großer Beliebtheit erfreuen sich auch die Shirts von Daniel Heuer Fernandez (2670 Euro) und Miro Muheim (2610 Euro). Gegen Vuskovic ist jedoch kein Kraut gewachsen.
Insgesamt umfasst die Auktion 39 HSV-Trikots, die preislich bereits allesamt bei 700 Euro oder mehr liegen.
Externer Inhalt
Top 10 der größten Trikot-Deals: FC Bayern klettert nach Telekom-Geldregen
Top 10 der größten Trikot-Deals: FC Bayern klettert
Der FC Bayern München verlängert mit dem Trikotsponsor Telekom freut sich über einen Anstieg der jährlichen Einnahmen. Damit verlassen die Münchner den achten Platz im Ranking der dicksten Sponsoren-Deals für die jeweiligen Trikots und klettern hoch. Wir zeigen Euch die Top 10. (Quelle: Finance Football)
FC Bayern München am 21. Juni gegen Boca Juniors, um 3:00 Uhr live in SAT.1, auf Joyn und ran
Platz 10: Atletico Madrid
Sponsor: Riyadh Air
Jährliche Summe: 40 Millionen Euro
Platz 9: Tottenham Hotspur
Sponsor: AIA
Jährliche Summe: 45 Millionen Euro
Platz 7 (geteilt): FC Arsenal
Sponsor: Fly Emirates
Jährliche Summe: 58,5 Millionen Euro
Platz 7 (geteilt): FC Liverpool
Sponsor: Standard Chartered
Jährliche Summe: 58,5 Millionen Euro
Platz 5 (geteilt): Manchester City
Sponsor: Etihad Airways
Jährliche Summe: 65 Millionen Euro
Platz 5 (geteilt): FC Bayern München
Sponsor: Telekom
Jährliche Summe: 65 Millionen Euro
Platz 4: Paris Saint-Germain
Sponsor: Qatar Airways
Jährliche Summe: 68,5 Millionen Euro
Platz 2 (geteilt): Manchester United
Sponsor: Snapdragon
Jährliche Summe: 70 Millionen Euro
Platz 2 (geteilt): Real Madrid
Sponsor: Fly Emirates
Jährliche Summe: 70 Millionen Euro
Platz 1: FC Barcelona
Sponsor: Spotify
Jährliche Summe: 77,5 Millionen Euro
Vuskovic beim HSV gesetzt: Zukunft wohl bei den Spurs
Abwehr-Juwel Vuskovic debütierte am dritten Spieltag und stand seitdem immer über 90 Minuten auf dem Platz. Im Kampf um den Klassenerhalt ist der zweimalige kroatische Nationalspieler schon jetzt eine absolute Trumpfkarte.
Der Ligaverbleib ist allerdings wohl auch eine Grundvoraussetzung dafür, Vuskovic über 2026 hinaus halten zu können. Der Youngster gehört eigentlich Tottenham Hotspur und muss auf die Insel zurück, sofern die Spurs ab dem kommenden Sommer auf ihn setzen möchten. Bei den Londonern steht er noch bis 2030 unter Vertrag.