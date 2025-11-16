Der Hamburger SV hat mit Luka Vuskovic einen der talentiertesten Innenverteidiger der Liga unter Vertrag. Welche Rolle der 18-Jährige im Verein spielt, wird bei einer Auktion für den guten Zweck einmal mehr offensichtlich. Luka Vuskovic ist schon jetzt viel mehr als ein gewöhnlicher Leihspieler des Hamburger SV. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger hat sich nicht nur in Windeseile einen Stammplatz gesichert, sondern ist auch schon zum absoluten Fan-Liebling aufgestiegen. Dies wird im Rahmen der Krebsbekämpfungs-Kampagne "yeswecan!cer" einmal mehr deutlich. Hauptsponsor "HanseMerkur" hatte seinen Platz auf der Brust geräumt, wodurch die HSV-Stars beim 1:1 gegen Borussia Dortmund den Slogan "yeswecan!cer" auf dem Trikot tragen konnten. U21-EM-Quali: Georgien vs. Deutschland am 17.11. ab 17:30 Uhr LIVE im kostenlosen Stream auf Joyn Nun werden die von den Stars getragenen Trikots per Auktion im Internet angeboten, wobei die Einnahmen einer Initiative zugutekommen sollen, die junge Menschen zur HPV-Impfung bewegen soll. Diese soll vor verschiedenen Krebsarten wie Gebärmutterhals- oder Rachenkrebs schützen.

Vuskovic-Trikot wird zum Auktions-Schlager Schon jetzt deutet sich an, dass die Versteigerung äußerst lukrativ wird. Hierbei spielt eben jener Vuskovic eine Hauptrolle. Obwohl der Kroate das Trikot lediglich beim Aufwärmen und nicht im Match selbst trug, lag das Höchstgebot am Sonntagabend bei 9210 Euro. Bedenkt man, dass die Auktion noch bis zum 23. November läuft, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis der Preis im fünfstelligen Bereich ankommt. Reich wie nie: HSV präsentiert Mega-Zahlen

Niclas Füllkrug ohne Zukunft bei West Ham United: Landing Spots des Nationalspielers Das zweitwertvollste Trikot ist jenes von Ransford Königsdörffer, welches zum gleichen Zeitpunkt bei 3010 Euro lag. Großer Beliebtheit erfreuen sich auch die Shirts von Daniel Heuer Fernandez (2670 Euro) und Miro Muheim (2610 Euro). Gegen Vuskovic ist jedoch kein Kraut gewachsen. Insgesamt umfasst die Auktion 39 HSV-Trikots, die preislich bereits allesamt bei 700 Euro oder mehr liegen.

