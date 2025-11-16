Anzeige
WM-Qualifikation

WM-Qualifikation: England reist dank Kane perfekt zur WM 2026

  • Aktualisiert: 16.11.2025
  • 20:19 Uhr
  • SID

England hat auch sein abschließendes Quali-Spiel zur WM 2026 gewonnen. Dabei konnte sich Teammanager Thomas Tuchel einmal mehr auf Torjäger Harry Kane verlassen.

Teammanager Thomas Tuchel hat mit England Geschichte geschrieben und die erste perfekte WM-Qualifikation einer europäischen Mannschaft geschafft. Dank eines Doppelpacks von Bayern-Torjäger Harry Kane (74./82.) gewannen die Three Lions zum Abschluss in Albanien 2:0 (0:0), es war der achte Zu-Null-Sieg im achten Spiel.

Nie zuvor hatte eine europäische Nation alle Spiele einer WM-Qualifikation, die mindestens sechs Spiele umfasste, ohne Punktverlust und ohne Gegentor abgeschlossen.

In Tirana sorgte Kapitän Kane vom FC Bayern München spät für die Entscheidung, es waren seine Tore Nummer 77 und 78 im 112. Länderspiel. "Es war ein richtig hartes Spiel, eines der härtesten in der Gruppe. Wir mussten geduldig sein und sie zermürben, was uns auch gelungen ist", sagte der Matchwinner bei "ITV": "Jetzt gehen wir als einer der Favoriten in das Turnier, das müssen wir akzeptieren."

Anzeige
Anzeige
Nagelsmann

Deutschland vs. Slowakei, Montag ab 20:45 Uhr auf Joyn

Das Endspiel in der WM-Quali LIVE im Stream auf Joyn.

Anzeige
Anzeige

England beendet WM-Quali mit Sieg: Tuchel baut Startelf um

Tuchel hatte seine Startelf im Vergleich zum 2:0 gegen Serbien drei Tage zuvor gleich auf sieben Positionen verändert. Erneut von Beginn an mit dabei war Kane, der prompt zuschlug.

Schon am Dienstag bietet sich die nächste Chance auf eine perfekte WM-Qualifikation. Europameister Spanien hat bisher fünf Siege aus fünf Spielen geholt und dabei 19:0 Tore erzielt. Im letzten Spiel geht es daheim gegen die Türkei.

Mehr aus der Fußball-Welt
Portugal stürmt zur WM
News

Portugal stürmt zur WM - und kämpft gegen Ronaldo-Sperre

  • 16.11.2025
  • 17:07 Uhr
Showdown: Deutschland empfängt die Slowakei
News

Sportwetten: DFB-Elf im WM-Quali-"Finale" klar favorisiert

  • 16.11.2025
  • 13:41 Uhr
Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier
News

Nach Rot: Portugal will "CR7" laut Bericht für WM-Start freiboxen

  • 16.11.2025
  • 10:48 Uhr
Advocaat soll Curacao zur WM führen
News

WM-Entscheidung: Curacao ohne Coach Advocaat

  • 16.11.2025
  • 10:40 Uhr
Embolo feiert seinen Führungstreffer
News

WM-Quali: Schweiz praktisch durch - Gruppe C bleibt spannend

  • 15.11.2025
  • 22:46 Uhr
Fast am Ziel: Ralf Rangnick
News

Party vertagt: Österreich vor "Endspiel" gegen Bosnien

  • 15.11.2025
  • 22:45 Uhr
Die Spanier bejubeln das 1:0
News

WM-Ticket praktisch sicher: Spanien weiter makellos

  • 15.11.2025
  • 20:54 Uhr
Kein Durchkommen für Wisdom Mike (l.)
News

Titelverteidiger raus! DFB-U17 scheitert im Sechzehntelfinale

  • 15.11.2025
  • 17:49 Uhr
Belgiens Arthur Theate im Zweikampf
News

Nur Remis in Kasachstan: Belgien lässt WM-Ticket noch liegen

  • 15.11.2025
  • 17:13 Uhr
KroatienUpdate

WM 2026: Kroatien als 30. Team sicher dabei

  • Galerie
  • 15.11.2025
  • 08:31 Uhr