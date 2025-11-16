WM-Qualifikation
WM-Qualifikation: England reist dank Kane perfekt zur WM 2026
- Aktualisiert: 16.11.2025
- 20:19 Uhr
- SID
England hat auch sein abschließendes Quali-Spiel zur WM 2026 gewonnen. Dabei konnte sich Teammanager Thomas Tuchel einmal mehr auf Torjäger Harry Kane verlassen.
Teammanager Thomas Tuchel hat mit England Geschichte geschrieben und die erste perfekte WM-Qualifikation einer europäischen Mannschaft geschafft. Dank eines Doppelpacks von Bayern-Torjäger Harry Kane (74./82.) gewannen die Three Lions zum Abschluss in Albanien 2:0 (0:0), es war der achte Zu-Null-Sieg im achten Spiel.
Nie zuvor hatte eine europäische Nation alle Spiele einer WM-Qualifikation, die mindestens sechs Spiele umfasste, ohne Punktverlust und ohne Gegentor abgeschlossen.
In Tirana sorgte Kapitän Kane vom FC Bayern München spät für die Entscheidung, es waren seine Tore Nummer 77 und 78 im 112. Länderspiel. "Es war ein richtig hartes Spiel, eines der härtesten in der Gruppe. Wir mussten geduldig sein und sie zermürben, was uns auch gelungen ist", sagte der Matchwinner bei "ITV": "Jetzt gehen wir als einer der Favoriten in das Turnier, das müssen wir akzeptieren."
England beendet WM-Quali mit Sieg: Tuchel baut Startelf um
Tuchel hatte seine Startelf im Vergleich zum 2:0 gegen Serbien drei Tage zuvor gleich auf sieben Positionen verändert. Erneut von Beginn an mit dabei war Kane, der prompt zuschlug.
Schon am Dienstag bietet sich die nächste Chance auf eine perfekte WM-Qualifikation. Europameister Spanien hat bisher fünf Siege aus fünf Spielen geholt und dabei 19:0 Tore erzielt. Im letzten Spiel geht es daheim gegen die Türkei.