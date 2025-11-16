WM-Qualifikation: England reist dank Kane perfekt zur WM 2026

England hat auch sein abschließendes Quali-Spiel zur WM 2026 gewonnen. Dabei konnte sich Teammanager Thomas Tuchel einmal mehr auf Torjäger Harry Kane verlassen.

Teammanager Thomas Tuchel hat mit England Geschichte geschrieben und die erste perfekte WM-Qualifikation einer europäischen Mannschaft geschafft. Dank eines Doppelpacks von Bayern-Torjäger Harry Kane (74./82.) gewannen die Three Lions zum Abschluss in Albanien 2:0 (0:0), es war der achte Zu-Null-Sieg im achten Spiel.

Nie zuvor hatte eine europäische Nation alle Spiele einer WM-Qualifikation, die mindestens sechs Spiele umfasste, ohne Punktverlust und ohne Gegentor abgeschlossen.

In Tirana sorgte Kapitän Kane vom FC Bayern München spät für die Entscheidung, es waren seine Tore Nummer 77 und 78 im 112. Länderspiel. "Es war ein richtig hartes Spiel, eines der härtesten in der Gruppe. Wir mussten geduldig sein und sie zermürben, was uns auch gelungen ist", sagte der Matchwinner bei "ITV": "Jetzt gehen wir als einer der Favoriten in das Turnier, das müssen wir akzeptieren."