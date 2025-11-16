Julian Nagelsmann ist zuversichtlich, dass Kapitän Joshua Kimmich rechtzeitig zum "Endspiel" um die WM-Qualifikation gegen die Slowakei wieder fit ist. Bei einem anderen Spieler gibt der Bundestrainer bereits grünes Licht. Aus Leipzig berichtet Martin Volkmar Gute Nachrichten für die deutsche Nationalmannschaft: Die DFB-Auswahl kann im "Finale" um das WM-Ticket gegen die Slowakei sehr wahrscheinlich wieder auf Kapitän Joshua Kimmich setzen, dessen Führungsqualitäten beim mühsamen 2:0 in Luxemburg am Freitag schmerzlich vermisst worden waren. "Wer Joshua kennt, weiß, dass er ungern Nein zu diesem Spiel sagt. Daher gehe ich davon aus, dass er spielen kann", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann vor der Partie am Montag (ab 20:45 Uhr im Livestream auf Joyn und im ran-Liveticker) in Leipzig. Der Bayern-Profi laboriert an einer Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk und hatte daher im letzten Spiel gefehlt. "Ich bin guter Dinge, dass es funktioniert. Wir haben einen guten Arzt. Ob es dann klappt, kann man tatsächlich erst am Montag entscheiden", sagte Nagelsmann.

DFB-Team gegen Slowakei: Neben Kimmich auch Schlotterbeck wohl dabei Praktisch sicher scheint dagegen der Einsatz von Innenverteidiger Nico Schlotterbeck zu sein, der wegen einer in der Bundesliga erlittenen Fußverletzung ebenfalls in Luxemburg gefehlt hatte. "Es ist gut verheilt. Ich gehe davon aus, dass er spielen kann", so Nagelsmann. Vor Keeper Oliver Baumann würde der Dortmunder dann zentral zusammen mit Jonathan Tah verteidigen, außen Kimmich rechts und links der Leipziger David Raum beim Heinspiel in der ausverkauften Arena die Viererkette komplettieren.

Aufstellung: Nmecha könnte Goretzka ersetzen Im defensiven Mittelfeld könnte neben Aleksandar Pavlovic der BVB-Profi Felix Nmecha den in Luxemburg schwachen Leon Goretzka ersetzen. Hinter Torjäger Nick Woltemade in der Spitze wird Nagelsmann in der Offensive wohl wieder dem Trio Serge Gnabry, Florian Wirtz und Leroy Sane das Vertrauen schenken. "Wir wollen mit Intensität und Leidenschaft reingehen, nochmal ein geiles Heimspiel haben, den Fans was bieten, sie mitreißen, eine geile Atmosphäre schaffen, dass jeder Bock hat auf die WM", sagte Woltemade, in Luxemburg mit seinem Doppelpack der Matchwinner.