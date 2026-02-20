HSV: Chaos rund ums Stadion! Anpfiff wird verschoben

Das Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und dem 1, FSV Mainz 05 wird später als geplant angepfiffen.

Die Anstoßzeit hat sich um zehn Minuten nach hinten verschoben. Grund ist die Verkehrssituation rund ums Stadion, die zu einer Verspätung bei der Anreise der Gäste geführt hat.

Da der Hamburger SV auf dem Weg ins Stadion im Stau stand, rollt der Ball erst um 20:40 Uhr.