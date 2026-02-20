- Anzeige -
- Anzeige -

HSV: Chaos rund ums Stadion! Anpfiff wird verschoben

  • Veröffentlicht: 20.02.2026
  • 20:15 Uhr
  • ran.de
Article Image Media
© IMAGO/HMB-Media

Das Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und dem 1, FSV Mainz 05 wird später als geplant angepfiffen.

Die Anstoßzeit hat sich um zehn Minuten nach hinten verschoben. Grund ist die Verkehrssituation rund ums Stadion, die zu einer Verspätung bei der Anreise der Gäste geführt hat.

Da der Hamburger SV auf dem Weg ins Stadion im Stau stand,  rollt der Ball erst um 20:40 Uhr.

- Anzeige -
- Anzeige -

HSV muss Vuskovic ersetzen

Aufgrund der verspäteten Ankunft der Hamburger, kam auch die HSV-Aufstellung nicht zur erwarteten Zeit. Mittlerweile ist aber klar, dass Merlin Polzin nach dem 3:2-Erfolg gegen Union Berlin nur einmal das Personal tauscht. Luka Vušković fehlt nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt und wird durch Warmed Omari ersetzt.

- Anzeige -
- Anzeige -

Vinicius Jr. Rassismus-Vorfall: Vincent Kompany wird emotional

Die Hamburger peilen im Kampf um den Klassenerhalt  den nächsten Sieg an. "Es wird eine schwierige Aufgabe, aber wir sind mittlerweile so gefestigt, dass wir mit Selbstvertrauen und Zuversicht in die Spiele gehen können", sagte Trainer Merlin Polzin vor dem Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05. In der Rückrunde ist neben Borussia Dortmund nur der HSV noch ohne Niederlage.

Mehr News und Videos
Fußball Männer Saison 2025 2026 1. Fußball-Bundesliga 22. Spieltag Hamburger SV vs. 1. FC Union Berlin 14.02.2026 HSV feiert den Sieg mit den Fans, v.l. Nicolas Capaldo ( 24, HSV), Robert Glatzel (...
News

HSV: Sondertrikot bringt Online-Shop zum Einsturz

  • 20.02.2026
  • 20:48 Uhr
Klare Vorstellungen: Frankfurts neuer Coach Albert Riera
News

Riera-Entdecker: "Andere würden es krankhaft nennen"

  • 20.02.2026
  • 20:02 Uhr
Albert Riera vor seinem dezimierten Team
News

"Noch nie passiert": Nächster Ausfall bei der Eintracht

  • 20.02.2026
  • 19:56 Uhr
Alexander Blessin hofft auf einen Heimsieg
News

Blessin zur Partie gegen Werder: "Da ist Druck auf dem Kessel"

  • 20.02.2026
  • 16:11 Uhr
13.02.2026, Borussia Dortmund vs. FSV Mainz 05, 1. Bundesliga, 22. Spieltag Tor zum 3:0 durch Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, 9) hier im Jubel mit Felix Nmecha (Borussia Dortmund, 8) Waldemar A...
News

RB Leipzig vs. Borussia Dortmund: Bundesliga live im TV, Stream und Liveticker

  • 20.02.2026
  • 15:39 Uhr
14.02.2026, xblx, Fussball 1.Bundesliga, SV Werder Bremen - Bayern München v.l. Harry Kane (FC Bayern Muenchen), Goal scored, Tor zum 0:1, celebrate the goal, Torjubel , Jubel, jubeln, jubelt, Konr...
News

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

  • 20.02.2026
  • 14:29 Uhr
FCH-Trainer Frank Schmidt
News

"Nächste Frage": Schmidt blendet Statistiken aus

  • 20.02.2026
  • 12:13 Uhr
15.02.2026, xomx, Fussball Regionalliga Nordost, Chemnitzer FC - 1. FC Lokomotive Leipzig v.l. Mario Basler. Portrait, Portraet, (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUEN...
News

Mario Basler übernimmt Gastrolle in ARD-Serie

  • 20.02.2026
  • 11:31 Uhr
Will auch in München jubeln: Tim Lemperle
News

Kein Wiedersehen: TSG ohne Lemperle nach Köln

  • 20.02.2026
  • 11:28 Uhr
Bayern-Trainer Vincent Kompany
News

Dortmund? Bayern "müssen erstmal gegen Frankfurt gewinnen"

  • 20.02.2026
  • 11:01 Uhr