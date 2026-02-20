HSV: Chaos rund ums Stadion! Anpfiff wird verschoben
Das Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und dem 1, FSV Mainz 05 wird später als geplant angepfiffen.
Die Anstoßzeit hat sich um zehn Minuten nach hinten verschoben. Grund ist die Verkehrssituation rund ums Stadion, die zu einer Verspätung bei der Anreise der Gäste geführt hat.
Da der Hamburger SV auf dem Weg ins Stadion im Stau stand, rollt der Ball erst um 20:40 Uhr.
HSV muss Vuskovic ersetzen
Aufgrund der verspäteten Ankunft der Hamburger, kam auch die HSV-Aufstellung nicht zur erwarteten Zeit. Mittlerweile ist aber klar, dass Merlin Polzin nach dem 3:2-Erfolg gegen Union Berlin nur einmal das Personal tauscht. Luka Vušković fehlt nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt und wird durch Warmed Omari ersetzt.
Die Hamburger peilen im Kampf um den Klassenerhalt den nächsten Sieg an. "Es wird eine schwierige Aufgabe, aber wir sind mittlerweile so gefestigt, dass wir mit Selbstvertrauen und Zuversicht in die Spiele gehen können", sagte Trainer Merlin Polzin vor dem Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05. In der Rückrunde ist neben Borussia Dortmund nur der HSV noch ohne Niederlage.