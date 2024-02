Borussia Dortmund kassiert erste Niederlage des Jahres

Doch nach dem Wechsel wurde der BVB immer passiver und anfälliger, das wurde durch den Doppelpack von Maximilian Beier (61./64.) bitter bestraft. Am Ende stand die dritte Heimniederlage der Saison.

Donyell Malen (21.) im Anschluss an einen Eckball und Nico Schlotterbeck (25.) nach einem Freistoß drehten zunächst die Begegnung noch vor der Pause. Ihlas Bebou (2.) hatte die Gäste früh in Führung gebracht.

Der Vizemeister kassierte beim 2:3 (2:1) gegen die zuvor achtmal sieglose TSG Hoffenheim die erste Niederlage des Jahres und liegt im Kampf um die Champions League weiter nur einen Punkt vor RB Leipzig. Der DFB-Pokalsieger hatte am Samstagabend beim FC Bayern verloren.

Borussia Dortmund verspielt gegen Hoffenheim eine Führung und verliert erstmals in 2024. Der BVB erlaubt sich zu viele Fehler.

Malen trifft zum Ausgleich

BVB-Trainer Edin Terzic musste weiterhin auf den erkrankten Niklas Süle verzichten, der ebenfalls nicht ganz fitte Mats Hummels nahm zunächst auf der Bank Platz. Emre Can rückte daher in die Innenverteidigung und das hatte vor 81.365 Zuschauern direkt Folgen. Der Kapitän spielte den Ball schlampig in Richtung des unaufmerksamen Schlotterbeck, Bebou war aufmerksam, fing den Ball ab - und blieb vor Torhüter Alexander Meyer eiskalt.