Bundesliga
Borussia Dortmund: Mats Hummels mit Stern auf Walk of Fame geehrt
- Aktualisiert: 30.08.2025
- 12:29 Uhr
- SID
Mats Hummels wird nach seinem Karriereende auf besondere Weise bei Borussia Dortmund geehrt. Nun hat er einen Stern auf dem Walk of Fame.
Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat Mats Hummels mit einem Stern auf dem vereinseigenen Walk of Fame geehrt.
Der langjährige Weltmeister von 2014, der seine aktive Karriere vor kurzem beendete, erhielt die Auszeichnung am Samstag.
Der 36-Jährige spielte von 2008 bis 2016 sowie von 2019 bis 2024 in Schwarz-Gelb. Mit Hummels gewann Dortmund die deutsche Meisterschaft 2011 und 2012 sowie den DFB‑Pokal 2012 und 2021.
Zweimal Champions League-Finale mit dem BVB
Zudem stand er zweimal (2013, 2024) im Champions‑League‑Finale in London; das Endspiel 2024 war zugleich sein letztes offizielles Spiel im BVB‑Trikot.
Das Wichtigste in Kürze
Hummels ist nach Michael Zorc (572 Spiele) erst der zweite Spieler, der die Marke von 500 Spielen für den BVB erreicht hat.
Mit der deutschen Nationalmannschaft gewann Hummels 2014 die Weltmeisterschaft in Brasilien.
