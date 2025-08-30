Borussia Dortmund: Mats Hummels mit Stern auf Walk of Fame geehrt

Mats Hummels wird nach seinem Karriereende auf besondere Weise bei Borussia Dortmund geehrt. Nun hat er einen Stern auf dem Walk of Fame.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat Mats Hummels mit einem Stern auf dem vereinseigenen Walk of Fame geehrt.

Der langjährige Weltmeister von 2014, der seine aktive Karriere vor kurzem beendete, erhielt die Auszeichnung am Samstag.

Der 36-Jährige spielte von 2008 bis 2016 sowie von 2019 bis 2024 in Schwarz-Gelb. Mit Hummels gewann Dortmund die deutsche Meisterschaft 2011 und 2012 sowie den DFB‑Pokal 2012 und 2021.