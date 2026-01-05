Vor dem Auftakt ins neue Kalenderjahr umreißt Sportdirektor Sebastian Kehl die Personal-Prioritäten beim BVB. Borussia Dortmund plant im Winter-Transferfenster aktuell keine Zugänge - mit kleinen Einschränkungen. "Wir haben in den letzten Jahren häufig im Winter zugegriffen. Aber auch, weil wir vielleicht sportlich nicht die Erwartungen erfüllt haben und vielleicht auch mit Verletzungen zu kämpfen hatten", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl am Montag im Trainingslager im spanischen Marbella: "Das ist in diesem Jahr dann doch anders."

Mit Blick auf die restliche Saison, die am kommenden Freitag (ab 19:50 Uhr live in Sat.1 und im Joyn-Livestream) mit dem Spiel bei Eintracht Frankfurt beginnt, wolle man natürlich trotzdem "besser werden", aber "es muss finanzierbar sein. Es muss am Ende auch in die Struktur passen." Beim BVB sei "was zusammengewachsen", sagte Kehl (45), daher müsse man "jetzt nicht unbedingt im Winter zugreifen."

Aber: "Wenn sich Dinge ergeben in den nächsten Wochen, werden wir uns das natürlich anschauen, weil ich den Sommer natürlich auch schon im Blick behalte." Dann stehen zahlreiche Entscheidungen an, auch im Hinblick auf einige BVB-Gesichter der vergangenen Jahre. Etwa die Verträge von Emre Can und Julian Brandt laufen aus. Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund am 9. Januar: Der Bundesliga-Auftakt 2026 live in Sat.1 und im Joyn-Livestream "Wir haben einige Spieler, wo es auf Entscheidungen hinausläuft, wir werden uns das ganz in Ruhe anschauen", sagte Kehl: "Natürlich sind wir in vielen Gesprächen, aber es sind bis dato noch keine Entscheidungen gefallen." Kapitän Can rechnete zuletzt mit seinem Verbleib in Dortmund.

