Hamburger SV sticht Werder Bremen aus - HSV holt wohl Ex-Kölner für die Rückrunde

Der Hamburger SV hat wohl einen neuen Stürmer für die Rückrunde gefunden. Dabei haben die "Rothosen" auch den großen Nordrivalen aus Bremen ausgestochen.

Ex-Köln-Spieler Damion Downs soll laut übereinstimmenden Medienberichten vom "Kicker" und der "Bild" zurück in die Bundesliga zum Hamburger SV wechseln.

Der 21-Jährige ist aktuell beim FC Southampton in der zweiten englischen Liga aktiv und soll per Leihe mit Kaufoption an die Elbe kommen. Im Sommer soll der HSV dann eine Option ziehen können, um den Angreifer für zehn Millionen Euro fest zu verpflichten.

Erst im vergangenen Sommer war das Kölner Eigengewächs für acht Millionen Euro auf die britische Insel gegangen. Dort kam er auf elf Kurzeinsätze, in denen ihm ein einziger Scorerpunkt gelang.