Ex-Köln-Spieler zurück in die Bundesliga

Hamburger SV sticht Werder Bremen aus - HSV holt wohl Ex-Kölner für die Rückrunde

  • Aktualisiert: 06.01.2026
  • 10:58 Uhr
  • Malte Ahrens

Der Hamburger SV hat wohl einen neuen Stürmer für die Rückrunde gefunden. Dabei haben die "Rothosen" auch den großen Nordrivalen aus Bremen ausgestochen.

Ex-Köln-Spieler Damion Downs soll laut übereinstimmenden Medienberichten vom "Kicker" und der "Bild" zurück in die Bundesliga zum Hamburger SV wechseln.

Der 21-Jährige ist aktuell beim FC Southampton in der zweiten englischen Liga aktiv und soll per Leihe mit Kaufoption an die Elbe kommen. Im Sommer soll der HSV dann eine Option ziehen können, um den Angreifer für zehn Millionen Euro fest zu verpflichten.

Erst im vergangenen Sommer war das Kölner Eigengewächs für acht Millionen Euro auf die britische Insel gegangen. Dort kam er auf elf Kurzeinsätze, in denen ihm ein einziger Scorerpunkt gelang.

Über die Bundesliga zur Weltmeisterschaft?

Im Bieten um Downs haben sich die "Rothosen" wohl gegen namhafte Konkurrenz aus dem In- und Ausland durchgesetzt. Auch Nord-Rivale Werder Bremen soll am Rechtsfuß interessiert gewesen sein.

Sollte Downs den angesetzten Medizincheck am Dienstagvormittag bestehen, könnte er anschließend schon mit den Hamburgern auf dem Trainingsplatz stehen.

Ein wichtiger Grund für den Wechsel soll die anstehende Weltmeisterschaft in den USA sein. Einige Male war Downs Teil der gastgebenden Mannschaft um US-Star Christian Pulisic. Zuletzt wurde er allerdings nicht mehr berücksichtigt und kam im November nur in der U23 zum Einsatz.

Mit mehr Spielzeit in der Bundesliga möchte sich der in Deutschland geborene Downs nun für das Großereignis im Heimatland seines Vaters zurück auf den Zettel von Nationaltrainer Mauricio Pochettino spielen.

