Kruse macht weiter

Max Kruse findet neuen Verein in Deutschland - wiedervereint mit Ex-Bremen-Mitspieler

  • Veröffentlicht: 06.01.2026
  • 11:59 Uhr
  • Malte Ahrens

Max Kruse hat einige Stationen in seiner Karriere durchlaufen. Im Ausland sowie in der ersten und zweiten Bundesliga zeigte er sich stets treffsicher. Nun hat er einen neuen Verein gefunden.

Ex-Bundesliga-Spieler Max Kruse hat einen neuen Verein in der Oberliga Hamburg gefunden. Dort trifft er auch auf seinen Kumpel und einstigen Teamkollegen beim SV Werder Bremen, Martin Harnik.

Ab sofort werden die beiden Ex-Profis zusammen für die TuS Dassendorf auflaufen. Kruse kommt insgesamt auf über 300 Spiele in der Bundesliga und über 170 Scorerpunkte.

Zu seinem Wechsel nach Dassendorf sagte der 37-Jährige selbst: "Die Idee, nach Hamburg zurückzukehren, gab es eigentlich schon seit dem Ende meiner aktiven Profikarriere. Umso mehr freue ich mich, dass es nun knapp drei Jahre später endlich geklappt hat."

Seine Verbundenheit zum Verein erklärte er wie folgt: "In Dassendorf ist mein Vater aufgewachsen und zur Schule gegangen, und ich selbst komme ja aus dem Nachbarort. Ich freue mich auf richtig geile Oberliga-Spiele in Hamburg."

Max Kruse wiedervereint mit Martin Harnik

Kruse hat auch schon ein persönliches Highlight ausgesprochen: "Außerdem freue ich mich mega, noch einmal mit Martin zusammenzuspielen. Das wird definitiv ein Highlight."

Auch der Verein zeigt sich in Person von Sportchef Hakan Karadiken sehr zufrieden mit dem Neuzugang: "Ich freue mich sehr, dass wir einen Spieler wie Max für uns gewinnen konnten. Max kommt nicht wegen eines Namens oder der Aufmerksamkeit zu uns, sondern weil er Lust auf Fußball hat und der Mannschaft helfen will."

Dassendorf gewann zwischen 2014 und 2018 fünfmal in Folge und auch 2020 sowie 2022 die Meisterschaft in der Oberliga, beantragte jedoch jeweils kein Startrecht in der Regionalliga. Nun ist dem Verein bundesweite Aufmerksamkeit auch als Fünftligist sicher.

