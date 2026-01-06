Max Kruse hat einige Stationen in seiner Karriere durchlaufen. Im Ausland sowie in der ersten und zweiten Bundesliga zeigte er sich stets treffsicher. Nun hat er einen neuen Verein gefunden.

Ex-Bundesliga-Spieler Max Kruse hat einen neuen Verein in der Oberliga Hamburg gefunden. Dort trifft er auch auf seinen Kumpel und einstigen Teamkollegen beim SV Werder Bremen, Martin Harnik.

Ab sofort werden die beiden Ex-Profis zusammen für die TuS Dassendorf auflaufen. Kruse kommt insgesamt auf über 300 Spiele in der Bundesliga und über 170 Scorerpunkte.

Zu seinem Wechsel nach Dassendorf sagte der 37-Jährige selbst: "Die Idee, nach Hamburg zurückzukehren, gab es eigentlich schon seit dem Ende meiner aktiven Profikarriere. Umso mehr freue ich mich, dass es nun knapp drei Jahre später endlich geklappt hat."

Seine Verbundenheit zum Verein erklärte er wie folgt: "In Dassendorf ist mein Vater aufgewachsen und zur Schule gegangen, und ich selbst komme ja aus dem Nachbarort. Ich freue mich auf richtig geile Oberliga-Spiele in Hamburg."