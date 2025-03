+++ Update, 11. März, 08:10 Uhr: So teuer wäre eine Kovac-Trennung für den BVB +++

+++ Update, 14. März, 20:15 Uhr: Trotz Bankplatz: Süle denkt wohl nicht an BVB-Abschied +++

+++ Update, 20. März, 9:45 Uhr: Verliert der BVB Felix Nmecha an Man United? +++

+++ Update, 23. März, 9:22 Uhr: Julian Brandt will BVB wohl verlassen - Trennung bahnt sich an +++

+++ Update, 27. März, 14:10 Uhr: Paris hat wohl Interesse an Nico Schlotterbeck - 70 Millionen Euro Ablöse? +++

Der Geheimrat soll in der Mannschaft als Sprachrohr für den Coach dienen. Von Kovac getroffenen Veränderungen und Themen sollen so auf dem kurzen Dienstweg innerhalb des Teams kommuniziert werden.

Pikant: Can und Schlotterbeck sind auch Teil des fünfköpfigen Mannschaftsrats, Groß hingegen nicht. Aus dem Mannschaftsrat sind wiederum Gregor Kobel, Marcel Sabitzer und Julian Brandt kein Teil des neuen Trios.

Innerhalb der Mannschaft habe sich der Kroate nun auf drei Profis festgelegt, mit denen er sich über sämtliche Themen austauscht. Das neue Dreier-Gespann umfasst Kapitän Emre Can, Abwehrchef Nico Schlotterbeck und Mittelfeld-Stratege Pascal Groß.

Borussia Dortmund steht vor dem Saisonfinale auf Tabellenrang 11. Im Endspurt greift Trainer Niko Kovac nun zu weiteren Mitteln beim Umgang mit seinen Spielern. Ein Geheimrat soll laut "Bild" dabei helfen, den BVB wieder in die Erfolgspur bringen, um doch noch das europäische Geschäft zu erreichen.

"Wir planen mit unterschiedlichen Szenarien. Es ist unsere Aufgabe, für diese einzelnen Fälle Lösungen zu erarbeiten. Diese Gespräche führen wir. Dann macht es einen Unterschied, ob wir in der Champions League noch eine Runde weiterkommen, wie lange wir bei der Klub-WM mitspielen. Das wäre mit Einnahmen verbunden, durch die wir einiges auffangen könnten", so der 45-Jährige weiter.

Trotzdem soll der BVB auf Spielerverkäufe im Sommer "nicht zwangsläufig" angewiesen sein. Das erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl gegenüber den "Ruhr Nachrichten": "Ganz grundsätzlich: Mit Transferthemen auf der abgebenden Seite beschäftigen wir uns im Sommer, denn vieles hängt auch davon ab, wie wir uns am Ende der Saison platzieren."

Acht Spieltage vor Schluss steht Borussia Dortmund nur auf Platz elf der Bundesliga-Tabelle. Den Einzug in die Champions League wird der BVB sehr wahrscheinlich verpassen. Somit fehlen den Verantwortlichen in der kommenden Saison eine Menge Einnahmen.

Nico Schlotterbeck gehört zu den wenigen Spielern vom kriselnden BVB, die konstant gute Leistungen zeigen. Das weckt Begehrlichkeiten bei den europäischen Top-Klubs. Laut einem Bericht der "Bild" soll Paris Saint-Germain großes Interesse am deutschen Nationalspieler haben. Offenbar ist der Klub beeindruckt von den Leistungen, die Schlotterbeck gegen die Franzosen gezeigt hat.

Weil Kapitän Marquhinos (30) in die Jahre kommt und Presnel Kimpembe nach Verletzung nie konstant zu seiner Form fand, braucht PSG im Sommer einen Ersatz. Eigentlich möchte der BVB ihn nicht verkaufen, doch Schlotterbeck könnte locker 60 bis 70 Millionen Euro an Ablöse einspielen. Aufgrund des wahrscheinlichen Verpassens der Champions League in der kommenden Saison täte Dortmund das Geld gut. Schlotterbeck wird zudem auch noch von Vereinen aus der englischen Premier League beobachtet.