Waldemar Anton

Gibt den rechten Part der Dreierkette. Rückt in Ballbesitz häufig tief in die gegnerische Hälfte. Dies ist auch der fehlenden Effizienz von Vordermann Couto geschuldet. Als Mainz höher attackiert, häufen sich bei ihm zwischenzeitlich in Hälfte eins die Fehler im Passspiel. Gewinnt nach und nach wie seine Mitspieler aber an Sicherheit. Rückt nach Auswechslung von Özcan auf die Sechs. Kurz vor Abpfiff darf er bereits vorzeitig zum Duschen. ran-Note: 3