Grund ist nicht etwa, dass die DFL den VAR überraschend abschaffen würde. Er wird seine Entscheidungen aber nicht mehr in Köln, sondern in Frankfurt treffen.

Der "Kölner Keller" geht in seine letzte Saison. Danach findet das Video-Assist-Center in Frankfurt eine neue Heimat.

Räumlichkeiten in Köln sind an Grenzen gestoßen

Die Räumlichkeiten in Köln seien indes an ihre Grenzen gestoßen und ließen sich nicht mehr erweitern, so Kircher: "Deshalb stand fest, dass ein Umzug nötig werden wird. Das neue VAC in den DFB-Campus zu integrieren, lag dabei buchstäblich nahe." Der DFB-Campus in Frankfurt am Main ist die Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes.

Mit dem Umzug nach Frankfurt habe man außerdem die Möglichkeit, das negative Images des Standorts in Köln abzustreifen, sagte der Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH. Die Bezeichnung "Kölner Keller" sei "immer auch spöttisch bis abwertend gemeint, schon deshalb werden wir sie nicht vermissen", meinte Kircher.