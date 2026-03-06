Nach dem 4:1-Sieg gab Bayerns Sportvorstand Max Eberl eine erste vorsichtige Diagnose ab.

Statt Manuel Neuer betritt Jonas Urbig den Rasen und bestreitet gegen Borussia Mönchengladbach die zweiten 45 Minuten.

Verwunderung zu Beginn der zweiten Halbzeit in der Allianz Arena.

Der FC Bayern München wechselt zur zweiten Halbzeit gegen Borussia Mönchengladbach den Torwart. Jetzt steht fest, welche Verletzung Manuel Neuer erlitten hat.

"Die Wade - mal schauen, was es ist", sagte Eberl nach dem Spiel auf die Frage, was der Grund für die Auswechslung war. Er hoffe nicht, dass es schlimm ist, so Eberl weiter: "Ich kann es aber so kurz nach dem Spiel auch nicht sagen."

Neuer zieht sich "kleinen Muskelfaserriss" zu

Inzwischen hat der Klub Klarheit geschaffen. Wie der FC Bayern am Samstag mitteilte, zog sich Neuer einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade zu. Er falle damit "zunächst" aus.

Damit dürfte klar sein: Das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League bei Atalanta Bergamo am Dienstag (ab 21 Uhr im Liveticker) ist für den Routinier keine Option, für ihn wird wohl Jonas Urbig im Tor stehen.

Neuer hatte bereits die vergangenen beiden Spiele wegen eines Muskelfaserrisses verpasst.

Direkt vor Beginn der zweiten Halbzeit hatte "Sky"-Reporter Hansi Küpper noch über die Verletzung gesagt: "Wir haben die Info, dass es nicht so schlimm sein soll."