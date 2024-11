4:0 gegen Freiburg, ein Befreiungsschlag für Borussia Dortmund. Es ist zu früh, um von einer Wende zu sprechen, das neue System um Felix Nmecha und Marcel Sabitzer ist allerdings eine Waffe, die der BVB weiterhin nutzen muss. Ein Kommentar. Von Luca Wolkstein Ein Wechselbad der Gefühle sind die Fans von Borussia Dortmund ja gewohnt. Auf astronomische Höhen folgt in der Regel der freie sportliche Fall mit zumeist schlechten Leistungen gegen qualitativ deutlich schwächere Teams. So auch aktuell mal wieder. Und doch dürfte nach dem überzeugenden 4:0-Erfolg gegen den SC Freiburg in den Dortmunder Herzen etwas Hoffnung aufkeimen. Keine überstürzte, unbegründete Hoffnung. Stattdessen präsentierten sich die Schwarz-Gelben gegen die Kicker aus dem Schwarzwald zum ersten Mal seit Wochen als Einheit. Als Kollektiv, das eine eindeutige Spielphilosophie verfolgt, die die individuellen Stärken der Dortmund-Stars hervorhebt, anstatt fußballerische Kompromisse einzugehen. Aus der Not der Verletzungs-Seuche geboren, scheint Nuri Sahins Startelf so fest einbetoniert wie schon lange nicht mehr. Und das sollte sie auch sein. Denn diesem Dortmunder System gehört die Zukunft.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

BVB: Das Notfall-System als Gamechanger Sahins Positions-Experimente sorgten auch im eigenen Kader immer wieder für Verwunderung. Marcel Sabitzer oder Julian Brandt auf den Außenbahnen oder Felix Nmecha in der Innenverteidigung sind nur drei Beispiele, die kaum von Erfolg gekrönt waren, wohingegen Pascal Groß auf der Rechtsverteidigerposition und Emre Can in der Innenverteidigung zumindest nachvollziehbare Entscheidungen waren. Doch zuletzt kristallisierte sich eine Startelf heraus. Nicht gewollt. Stattdessen musste eine Notlösung für eine bis dahin grundverschiedene Spielanlage her, ausgelöst durch akute Personalnot.Das neue System mit Felix Nmecha als alleinige Sechs und einer offensiven Doppel-Acht bestehend aus dem nicht mehr murrenden Marcel Sabitzer und Spielmacher Julian Brandt überzeugt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Dortmund-Pleiten sind auch Verletzungen geschuldet Was schon beim 2:5-Spektakel gegen Real Madrid 45 Minuten lang prächtig funktionierte, wirft nun die ersten Früchte ab. Nämlich mehr Spielkontrolle, defensive Stabilität und fußballerische Kreativität als in der gesamten bisherigen Saison. Dass der BVB in diesem System im DFB-Pokal ausschied und zuletzt vom 1. FSV Mainz 05 düpiert wurde, darf auch ohne Fanbrille in der Bewertung gut und gerne ausgeklammert werden. Denn durch personelle Notentscheidungen limitiert und am physischen Belastungsmaximum angekommen, darf auch ein Topklub gegen Liga-Konkurrenten durchaus verlieren. Immerhin bestand der BVB-Kader vor der Länderspielpause eigentlich nur noch aus elf spielfähigen Profis. Viel entscheidender ist nun das Bild, das Borussia Dortmund nach der Länderspielpause und inklusive einiger Rückkehrer gegen den SC Freiburg abgab. Und das frische 4-1-4-1 funktionierte. "Der beste BVB der gesamten Saison", ließ "Sky"-Experte Didi Hamann verlauten. Aus der Not geboren, ist man in Schwarz-Gelb auf einen möglicherweise alles verändernden Trumpf gestoßen.