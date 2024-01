Mit der deutschen U17-Nationalmannschaft wurde der Offensivspieler Welt- und Europameister und in beiden Wettbewerben zum besten Spieler des Turniers gewählt. Seitdem er allerdings im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht, fällt er immer wieder aufgrund mangelnder Disziplin auf.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl verriet nun in der Sendung "Sky 90", wie der Plan mit dem 17-Jährigen aussieht: "Paris hat noch einen Vertrag (bis Sommer 2025, Anm.d.Red.). Wir versuchen, diese Personalie mit Weitblick anzugehen. Wir sind in Gesprächen mit den Eltern. Es war eine Menge los bei ihm in den letzten Monaten. Wir versuchen, ihm Halt und Orientierung zu geben. Er wird noch lernen können."