"Ich weiß noch, als Jürgen Klinsmann beim Treffen der 32 Nationaltrainer vor der Heim-WM in Deutschland als einziger gefehlt hat, weil er in den USA geblieben ist. Da war Franz dann sehr klar und fast jähzornig, weil er als Organisator sauer war, dass ausgerechnet der eigene Bundestrainer nicht dabei war. Nicht ausfallend, aber sehr, sehr deutlich."

Bierhoff über Beckenbauers Persönlichkeit

Insgesamt aber habe er "viele schöne Erinnerungen an Franz", so Bierhoff weiter:

"Er war eine beeindruckende, schillernde Persönlichkeit und ich glaube, jeder weiß zu schätzen, was er für den deutschen Fußball geleistet hat."

Beckenbauer war am Freitag im engsten Familienkreis in München beigesetzt worden. Am Wochenende gab es bei allen Bundesligaspielen eine Gedenkminute, am kommenden Freitag wird es eine große Trauerfeier in der Allianz Arena geben.

