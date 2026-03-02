- Anzeige -
Borussia Dortmund: Serhou Guirassy wegen geringer Titelchancen vor dem Abschied?

  • Aktualisiert: 02.03.2026
  • 15:16 Uhr
  • ran.de

Rund um Borussia Dortmunds Stürmerstar Serhou Guirassy gibt es wohl erneut Abwanderungsgerüchte.

Nach Borussia Dortmunds 2:3-Niederlage in der Bundesliga gegen den FC Bayern München müssen wohl auch die kühnsten Optimisten aufseiten des BVB die Meisterträume aufgeben.

Durch die Pleite gegen die Münchner beträgt Dortmunds Rückstand nun schon elf Punkte. Damit droht dem Team von Niko Kovac einmal mehr eine titellose Saison.

Besonders Torjäger Serhou Guirassy soll der Umstand, dass Dortmund keine Trophäe holen dürfte, wohl ziemlich stören.

Wie die italienische Zeitung "Gazzetta dello Sport" berichtet, spiele er daher möglicherweise mit dem Gedanken, Dortmund trotz Vertrages bis 2028 zu verlassen. Zu schwierig erscheine es ihm, mit dem BVB gegen die Bayern-Übermacht anzukommen und Titel zu holen.

Milan wohl mit Guirassy-Interesse

Als möglicher Interessent an Guirassy wird im Bericht Serie-A-Klub AC Mailand genannt. Die "Rossoneri" beschäftigen sich wohl schon länger mit dem Nationalspieler Guineas.

Für eine angeblich vertraglich festgelegte Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro könne Guirassy offenbar zu ausgewählten Topklubs wechseln.

Fans aufgebracht! Bayern-Bonus wird Dortmund-Bonus

Aber auch ein Wechsel nach Saudi-Arabien soll für den 29-Jährigen angeblich eine Option sein, da er dort im Herbst seiner Karriere noch einmal auf einen lukrativen Vertrag hoffen dürfte.

