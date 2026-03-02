Rund um Borussia Dortmunds Stürmerstar Serhou Guirassy gibt es wohl erneut Abwanderungsgerüchte.

Nach Borussia Dortmunds 2:3-Niederlage in der Bundesliga gegen den FC Bayern München müssen wohl auch die kühnsten Optimisten aufseiten des BVB die Meisterträume aufgeben.

Durch die Pleite gegen die Münchner beträgt Dortmunds Rückstand nun schon elf Punkte. Damit droht dem Team von Niko Kovac einmal mehr eine titellose Saison.

Besonders Torjäger Serhou Guirassy soll der Umstand, dass Dortmund keine Trophäe holen dürfte, wohl ziemlich stören.

Wie die italienische Zeitung "Gazzetta dello Sport" berichtet, spiele er daher möglicherweise mit dem Gedanken, Dortmund trotz Vertrages bis 2028 zu verlassen. Zu schwierig erscheine es ihm, mit dem BVB gegen die Bayern-Übermacht anzukommen und Titel zu holen.