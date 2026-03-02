Nico Schlotterbeck wandelt bei Borussia Dortmund immer wieder zwischen den Extremen. So herausragend der Abwehrspieler auch sein kann: Seine Leistungen sind zu schwankend, um bei einem absoluten Topklub wie dem FC Bayern spielen zu können. Ein Kommentar. Von Chris Lugert Die ganz eigene Gratwanderung zwischen Genie und Wahnsinn, zwischen Dr. Jekyll und Mr. Hyde, zwischen Extraklasse und Bolzplatz, zelebrierte Nico Schlotterbeck am Samstag auf fast schon beeindruckende Weise über 90 Minuten. Der "Klassiker" gegen den FC Bayern München war ein Sinnbild der Karriere des 26-Jährigen. Schlotterbeck ist an guten Tagen zu Leistungen imstande, die sich vor den weltbesten Innenverteidigern nicht verstecken müssen. Seine Zweikampfstärke, sein Stellungsspiel, vor allem aber seine Spieleröffnung sind herausragend. Ginge es nur danach, müssten Europas Spitzenklubs längst Schlange stehen. So sehr Borussia Dortmund seinen Führungsspieler auch halten möchte, normalerweise müsste der BVB chancenlos sein. Dass eine Vertragsverlängerung aber noch immer möglich ist und Schlotterbeck offenbar nicht mit Angeboten aus dem europäischen Ausland überschüttet wird, liegt an seinen schlechten Tagen. Oder, wie am vergangenen Samstag, den (zu vielen) schlechten Momenten.

- Anzeige -

- Anzeige -

Nico Schlotterbeck: "Gut" reicht nicht aus Der deutsche Nationalspieler neigt zu häufig zu groben Fehlern. Gegen die Bayern hätte er schon nach 20 Minuten vom Platz fliegen können (müssen?), nur der Gnade von Schiedsrichter Sven Jablonski, der das Spiel nicht so früh zerstören wollte, hatte es Schlotterbeck zu verdanken, dass er weitermachen durfte. Sein kurz darauf erzieltes Tor machte er sich im weiteren Verlauf des Spiels mit seinem Elfmeterfoul an Josip Stanisic selbst zunichte, weshalb Schlotterbeck am Ende nicht der Held wurde, der er hätte sein können. Sondern einer der Gründe, warum der BVB das Spiel und damit die letzte kleine Chance auf die Meisterschaft verlor.

- Anzeige -

- Anzeige -

VIDEO: Werden hier die Bayern-Fans attackiert?

Schlotterbeck verkörpert jene Mängel, die den Klub insgesamt seit Jahren an großen Erfolgen hindern. In wichtigen Momenten, in denen es um alles geht, fehlt der Nachweis, mehr als nur gut zu sein. Denn im Titelkampf der Bundesliga und im europäischen Wetteifern der Klubs reicht "gut" einfach nicht aus. Horrordiagnose: Emre Can verletzt sich im Klassiker schwer Hier braucht es Spitzenklasse, die dem BVB aber auf allen Ebenen fehlt - in der Führungsetage und auch auf dem Platz. Die Dortmunder wollen Schlotterbeck langfristig zu ihrem Gesicht des Klubs machen, doch tatsächlich ist er es bereits - wenn auch nicht so, wie man diese Phrase eigentlich versteht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen