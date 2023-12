Borussia Dortmund - Terzic, Transfers, Vorstand: Die Fehler des BVB in der Hinrunde

Anzeige Borussia Dortmund beendet das Bundesliga-Jahr auf einem enttäuschenden 5. Platz. Warum ist der BVB von einem Fast-Meister zu einem gerade überdurchschnittlichen Team geworden? Die Probleme sind vielfältig. Von Kai Esser "Die Situation ist echt ätzend, wenn man ehrlich ist." Von Frustration bei Julian Brandt im ran-Interview mit Matthias Opdenhövel und Stefan Kuntz nach dem erneut enttäuschenden 1:1 von Borussia Dortmund gegen den 1. FSV Mainz 05 zu sprechen, wäre ein Understatement. Wut und Ratlosigkeit sind die Gemütszustände, die für den Nationalspieler und Torschützen passender sind. Zum Jahresende steht der BVB auf Platz fünf der Tabelle, weit weg von den anvisierten Champions-League-Plätzen und regelrecht Lichtjahre entfernt von Platz eins, den Wintermeister Bayer Leverkusen auf souveränste Art und Weise einnimmt. Aber warum ist das so? Die Probleme in Westfalen gehen deutlich weiter als beispielsweise Chancenverwertung.

Mutloser Fußball in der Bundesliga - Spektakel in der Champions League Apropos Bayer Leverkusen - die stehen in der Bundesliga für stringenten Offensivfußball. Den haben sie auch gegen Borussia Dortmund in ihrem Heimspiel gezeigt. Am Ende stand zwar "nur" ein 1:1, das der BVB auch als Erfolg verkaufte, wer das Spiel jedoch gesehen hat, sah eine spielende Mannschaft und eine mauernde Mannschaft. Bayer 04 steht also für etwas - aber wofür steht der BVB in dieser Saison? Höchstens für Inkonstanz. Nach einer durchaus starken ersten Halbzeit gegen Mainz führte Dortmund mit 1:0 - und zwar viel zu knapp. Nach der Pause war davon nichts mehr zu sehen, die abstiegsbedrohten "Nullfünfer" waren das bessere Team und verdienten sich ihren Auswärtspunkt. "Wir haben einfach alles vermissen lassen", analysiert Brandt. Eine Erklärung, nach der ihn Opdenhövel fragte, lieferte er nicht. Womöglich, weil es ihm selbst ein Rätsel ist, wie das Team spielt. Denn sobald vor einem Spiel die Hymne der Champions League läuft, ist die Borussia auf einmal ein anderes Team. Abgesehen vom Hinspiel gegen Paris St. Germain (0:2) zeigte Dortmund eigentlich in jedem Spiel eine gute Leistung, erarbeitete sich Chancen, stand hinten sicher und erzielte vorne Tore.

Der dort gezeigte Mut stand in völligem Kontrast zu dem, was sie in der Champions League zeigten. Ob es im Stadio Giuseppe Meazza nun schwieriger zu gewinnen ist, als in der BayArena in Leverkusen, das lassen wir mal offen. Auch deshalb sind die Fans des BVB so frustriert. Ihre Mannschaft zeigt, dass sie durchaus mithalten kann. Nur viel zu selten.

BVB investierte Bellingham-Millionen an der falschen Stelle Was die Borussia in der Rückserie der vergangenen Saison trug, waren vor allem die individuellen Leistungen von Jude Bellingham. Als Zweikämpfer, Motivator, Ballschlepper im Mittelfeld, Mentalitätsspieler, Vorbereiter und Torschütze trat er in Personalunion auf. Wie viel besser er Dortmund machte, sieht man eigentlich erst jetzt, nachdem der Engländer sogar Real Madrids Rekorde von niemand geringerem als Cristiano Ronaldo und Raul angreift. Bei allem Respekt vor Marcel Sabitzer, aber das ist einfach ein deutlicher Qualitätsverlust. Ramy Bensebaini kam ablösefrei von Borussia Mönchengladbach, aber reicht er um die hochgesteckten Ziele zu erreichen? Berichten zufolge lehnte der BVB Alejandro Grimaldo stattdessen ab, der ebenfalls zum Nulltarif verfügbar war. Der bricht derzeit in Leverkusen Rekorde. Auch Victor Boniface stand auf dem Schwarz-Gelben Zettel. Das Interesse an Edson Alvarez ist kein Geheimnis. Warum spielen diese Spieler also heute nicht in Dortmund? Offenbar, weil Edin Terzic sie ablehnte. Entgegen der Meinung von Sportvorstand Sebastian Kehl. Das berichtet zumindest "Sky". Es wurde also nicht nur Qualität nicht ersetzt, bereits vorher schwächelnde Positionen wurden nicht verstärkt. Personelle Entscheidungen, die offenbar den Namen Terzic tragen. Felix Nmecha ist ein junger, deutscher Spieler mit massig Potential. Aber er fehlt verletzungsbedingt. Denn, das muss auch festgehalten werden: Die Borussia hat viel Verletzungspech. Nmecha, Karim Adeyemi, Julian Ryerson, Jamie Bynoe-Gittens und weitere. Sie alle sind oder waren lange Zeit außer Gefecht.